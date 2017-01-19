Новостройка с отделкой или без неё – что выбрать

Многие застройщики предлагают своим клиентам покупку квартир, конечное состояние которых будет различным. Вы можете либо остановиться на варианте «голых стен», чтобы потом их самостоятельно дорабатывать, либо отдать предпочтение варианту с косметической отделкой. В каждом из них есть определённые плюсы. Выбирая второй, вы становитесь владельцем жилья, которое полностью готово к проживанию. Сразу после оформления своей покупки и получения ключей можно заняться переездом. Выгодные стороны видны невооружённым глазом.

Но многие покупатели, решившие делать всё своими силами, предпочитают уделить время поиску добросовестной ремонтной бригады, покупке материалов и прочим хлопотам.

Почему же? У каждой медали есть две стороны. Попытаемся увидеть обе. Как будет выглядеть ремонт квартир, выполненный по персональному заказу? И как смотрится жильё из рук застройщика?

Жильё с готовой отделкой

Застройщики убеждают, что купить квартиры с отделкой выгодно, ведь рынок качественных ремонтно-строительных услуг нельзя назвать дешёвым. Это значит, что некоторым семьям придётся не только экономить, но и львиную долю всех работ делать своими руками, если есть желание оставить семейный бюджет нетронутым. Это действительно так. Но мало кто задумывается, почему стоимость ремонта обходится застройщику намного дешевле, чем самому собственнику?

Ответ на этот вопрос очень прост – строительная компания приобретает все отделочные материалы оптом и со значительными скидками, доходящими до 40 %. Поэтому у неё появляется возможность выполнить весь фронт работ и установить невысокую конечную цену, которая многих покупателей обрадует. Часто подобная квартира не превышает в стоимости 10-15 % от той, что предлагается без отделки. Но! Есть ли смысл застройщикам приобретать отделочные материалы высшего качества? Скорее всего, они захотят сэкономить и купят всё самое доступное.

Целый ряд преимуществ для тех, кто выбирает персональную отделку

Совершенно в иной ситуации окажутся покупатели, которые приобретают новые квартиры без ремонта и уже потом заказывают отделку под ключ у опытных мастеров. Придётся лишь принять участие в составлении дизайнерского проекта, озвучивая собственные желания, при этом избавиться от текущих хлопот, временных затрат и лишних переживаний.

Ремонтно-строительная бригада сделает:

все сантехнические работы;

отопительную систему;

прокладку электрических кабелей;

косметическую отделку потолка, стен и полов в жилых помещениях и местах общего пользования.

Каждый этап работ будет оговорен изначально, клиент сам выбирает понравившиеся материалы и устанавливает сроки своего ремонта.

Как только заказчик получает возможность делать выбор самостоятельно, для него открываются большие просторы. Ни это ли станет отличным шансом снять со своего дома клеймо соседской копии, делая его эксклюзивным, где пол, стены, потолок и каждый уголок будут особенными и более родными?