19 Январь, 2017


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Богатый выбор готовых квартир в «Новой Охте»

Дата:
Новости компаний
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«Группа ЛСР» продолжает реализацию готовых квартир по ценам 2016 года в домах жилого комплекса «Новая Охта» в Красногвардейском районе.

ЖК Новая Охта

В конце 2017 года «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию сразу несколько домов в проекте «Новая Охта», где сегодня покупателям доступны привлекательные варианты квартир с отделкой «под ключ» различных площадей и планировок. На жилье в данном комплексе распространяется акция «2017 скидок», продленная застройщиком до конца января. Согласно ее условиям, стоимость одно-, двух- или трехкомнатной квартиры снижается на 50, 100 и 150 тысяч рублей соответственно.

Помимо готового жилья в «Новой Охте» можно приобрести и квартиру в строящихся домах, стоимость квадратного метра в которых начинается от 66 тысяч рублей. Дополнительно к акции «2017 скидок» клиенты могут воспользоваться еще одним бонусом, подготовленным «Группой ЛСР» совместно с «РайффайзенБанк», – уникальной программой ипотечного кредитования со сниженной ставкой в размере 8,5% на первый год.

«Новая Охта» – это один из знаковых проектов «Группы ЛСР», располагающийся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Комплекс находится на завершающей стадии строительства, и сегодня в большинстве домов уже живут новоселы. Продуманные планировки, развитая коммерческая и социально-бытовая инфраструктура, удобная транспортная доступность – здесь созданы все условия для уютной и комфортной жизни. На территории объекта  функционирует соседский центр, направленный на формирование добрососедских отношений и поддерживающий общественные инициативы активных жильцов.

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