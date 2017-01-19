19 Январь, 2017


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Росбанк запустил программу рефинансирования кредитов других банков для клиентов малого бизнеса и предпринимателей

Дата:
Новости компаний
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Клиенты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели теперь могут рефинансировать в Росбанке текущую задолженность по кредитам, оформленным в других банках.

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Кредит предоставляется на сумму от 2 млн рублей, сроком до 5 лет, по ставке от 13,34% до 18,41% годовых в рублях. Рефинансированию подлежат кредиты, выданные на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

«Воспользовавшись предложением Росбанка, клиенты получат возможность снизить процентную ставку, а также уменьшить размер ежемесячного платежа по кредиту, – отметил директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров. – Для клиентов, которые хотят погасить задолженность сразу по нескольким кредитам, оформленным в других банках, мы предусматриваем вариант объединения их в один кредит».

С подробными условиями оформления продукта «Рефинансирование» можно ознакомиться на официальном сайте Росбанка в разделе «Кредиты малому бизнесу».

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