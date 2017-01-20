Окна ламинированные под любой интерьер



Современные технологии изготовления пластиковых профилей позволяют отойти от многолетней белоснежной классики и создать гармоничную цветовую палитру в оформлении разнообразных помещений. Подобрав оттенок аналогичный общей гамме можно продолжить имеющуюся дизайнерскую задумку, яркий акцент подчеркнёт нестандартный вкус владельца.

Окна ламинированные – модная идея для жилых и офисных площадей, не теряющая актуальности многие годы. Большим преимуществом цветного покрытия является возможность применять данную отделку внутри и снаружи строений. С помощью оригинальной внешней ламинации преобразиться не только внутреннее оформление комнат, но и фасадная часть здания. Заказать высококачественные металлопластиковые конструкции со стильным декорированием можно в компании “Окна Маркет”. Отличные ценовые предложения и доступные варианты интернет фирмы размещены здесь.

Какие бывают окна ламинированные

В “Окна Маркет” предложены разновидности ПВХ систем с эффектной отделкой любых типов и ценовых категорий:

– внутренняя обработка;

– внешнее оформление;

– двухсторонний вариант;

– декорирование в массе.

Столичная компания предоставляет широкий выбор прекрасных идей для интерьера помещений. Среди её ассортимента множество цветов, имитации дорогостоящих материалов, нейтральные оттенки.

Для наружного покрытия клиентам также доступно большое разнообразие вариантов. Металлопластиковые изделия могут дополнить фасадную зону либо сыграть роль оригинального контраста.

Двухсторонний вид обработки открывает поле для самых смелых решений и фантазий. Обе стороны ПВХ профиля могут быть выполнены в одном ключе или быть абсолютно разными для гармонии с остальными деталями. С помощью плёнки на внешней стороне пластиковой конструкции легко замаскировать мелкие недостатки и загрязнения.

С целью создания роскошного эффекта на оконных системах мастера киевской фирмы порекомендуют ламинацию в массе под благородные материалы, например, “под дерево”.

Кроме эстетических свойств, практичное покрытие защитит пластик от осадков, выцветания, небольших механических повреждений.

Заказать изготовление стильных ПВХ конструкций по низкой стоимости

В “Окна Маркет” пластиковые системы с эффектным покрытием обойдутся дешевле в силу постоянных активных скидок и акций. Также киевская компания дарит полезный подарок – стеклопакет с теплозащитой.

Адресная доставка, проёмные замеры, полное консультирование покупателей осуществляется бесплатно. Гарантия на окна ламинированные – 5 лет.