Правила ремонта ванной в хрущовке



К сожалению, у многих наших соотечественников площадь ванной комнаты составляет не более 3-4 квадратных метров, что влечет за собой заметные трудности при ее оформлении. Обычно хочется, чтобы интерьер был максимально практичным, солидным, эффектным и, конечно же, функциональным, но из-за недостатка площади в нем сложно разместить все, что хочется.

Но не стоит отчаиваться, ведь сегодня существует ряд советов, которые помогут вам получить интерьер мечты. Просто дочитайте эту статью до конца и воспользуйтесь тем, что рекомендуют профессионалы.

Колористика

Когда вы будете оформлять свой санузел, используйте исключительно светлые оттенки, которые дополнительно будут расширять пространство вашей ванной, а не сужать его, как это сделают темные цвета. При этом у вас будет возможность разбавить интерьер яркими красками при помощи сочных панно и других аксессуаров. Например, вы можете использовать для этих целей картины или декоры плитки.

Поверхности

Учитывайте, что зеркальные поверхности могут дополнительно создать увеличивающий пространство эффект, который столь необходим малогабаритной ванной. По этой причине эксперты в области создания интерьеров рекомендуют отдавать предпочтение покрытиям, имеющим глянцевый или зеркальный эффект, в котором будут отражаться окружающие предметы.

Обязательно повесьте в санузле зеркало, причем, чем больше оно будет, тем лучше. Не стоит обрамлять его, так оно будет более выигрышно смотреться в интерьере.

Мебель

Для маленькой ванной советуем приобрести компактную мебель, которая, с одной стороны, будет занимать немного места, но при этом не загромоздит пространство. Такой комплект мебели для ванной комнаты вы можете подобрать в интернет-магазине Сантехника-Онлайн.Ру. Здесь мебель доступна в очень широком ассортименте (несколько тысяч моделей) и по выгодным ценам.

Хорошо в хрущовке будет смотреться пенал, особенно угловой. Помимо того, что он предоставит своим владельцам много места для хранения, он также позволит вам решить проблему со складированием белья перед стиркой, ведь сейчас в продаже доступно много изделий со встроенной корзиной для белья.

Сантехника

Несомненно, сантехническое оснащение является ключевым при оформлении ванной, ведь именно эти предметы несут в себе основную функциональность данного помещения.

Для малогабаритных комнат идеальным вариантом станет угловая модель ванны, которая очень удобна в эксплуатации, но и занимает при этом немного места. Хорошая альтернатива ванне – это душевая кабинка, которую даже размером 80 х 80 сантиметров можно найти в нашем интернет-магазине Сантехника-Онлайн.Ру.

Выбирая унитаз и раковину, рассмотрите подвесные модели. Благодаря тому, что их арматура монтируется в стену, они смотрятся более компактно и стильно, что крайне положительно скажется на вашем интерьере.

Как видите, маленькая площадь совсем не означает, что ваш санузел не будет красивым. Проявите немного терпения и фантазии, и все у вас обязательно получится!