Внешний вид бронированной двери



Бронированные двери отличаются не только высокой надежностью, а разнообразием отделки. Наиболее простой вариант оформления внешнего вида изделия – это порошковое напыление. Такой же вариант самый дешевый. Однако это не значит, что он плохой. Практика показывает, что дверь с этой отделкой сохраняет свой вид в течение многих десятков лет.

Такой эффект достигается благодаря нанесению специального порошка на поверхность бронированного изделия при высокой температуре. Благодаря этому отделочный материал и сталь образуют более прочные связи. В конечном итоге получается изделие, «лицо» которого не могут испортить солнечные лучи, влажность или резкий температурный перепад. Напиленный порошок в таких условиях даже не меняет своего цвета, что устраняет потребность в периодической покраске поверхности. Стоит сказать, что такое напыление прекрасно сохраняется и на внутренней входной двери.

Опыт многих владельцев квартир показал, что эта отделка неплохо противостоит действиям вандалов. Так, ее даже сложно поцарапать.

Еще одна положительная черта порошкового напыления – возможность украсить дверь любым фактурным узором. Кроме этого, порошок может иметь много цветов, что позволяет сделать наиболее подходящий выбор.

Купить двери бронированные можно с деревянной отделкой. Она – это полная противоположность вышеописанному варианту. Как правило, производители устанавливают на сплошные листы металла массив дерева. В результате, изделие выглядит так, как деревянное.

Кроме того, что древесина улучшает вид двери, она еще и усиливает их теплоизоляцию и звуконепроницаемость. Правда, производители предлагают достаточно малый спектр таких моделей.

Это потому, что используется на очень многие виды древесины, которую при этом покрывают лаком, имеющий естественный цвет определенной породы. Поэтому гамма оттенков невелика. В итоге, любитель кричащих тонов не сможет подобрать себе востребованный вариант. Однако любая имеющаяся модель выглядит очень эстетично. Правда, такое украшение и в то же время надежная защита дома стоит кругленькую сумму.