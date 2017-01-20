Аренда автокрана 10 тонн: особенности



Автокран с грузоподъемностью 10 т подходит для решения очень многих задач. Так, с помощью него строят частные дома, перевозят гаражи, вагончики и станки, разгружают европоддоны, монтируют фундаментные блоки и плиты перекрытия. В целом, его можно применить для поднятия груза в любых случаях. Конечно, это при условии, что масса объекта, который нужно поднять и перенести с места на место, не превышает 10 тонн.

Как правило, такой автомобильный кран оснащается стрелой, вылет которой равняется 15,5 м. Всю подъемную конструкцию размещают на автомобилях КрАЗ 260, КамАЗ 43188, ЗИЛ 133 и других моделях. Каждое из таких транспортных средств отличается отличной способностью проходить сложные отрезки дорог и хорошей маневренностью на городских улицах.

Благодаря таким особенностям, эта техника очень востребована. Однако не всегда ее покупка становится целесообразной. Поэтому многие компании выбирают такой вариант, как аренда крана 10 тонн в москве или в другом городе. Временное пользование техникой позволяет сэкономить средства, ведь не нужно тратить большую сумму на покупку, а также на содержание автокрана.

Как правило, стоимость аренды автомобильного крана 10 тонн зависит от периода работы техники, удаленности объекта от города и условий, в которых он будет выполнять свои основные функции. Что касается оплаты ремонта, который может стать востребованным во время аренды, то он осуществляется в зависимости от договора.

В большинстве случаев эти сложности ложатся на плечи арендодателя. Иногда ремонтировать приходится арендатору. Наиболее часто такой пункт появляется в договоре долгосрочной аренды и при условии, что техника предоставляется без водителя. Сегодня же практически все автокраны 10 тонн предоставляются вместе с профессиональными специалистами, что минимизирует риск поломки из-за халатности персонала.

Еще один плюс аренды автокрана с водителем – профессиональное выполнение любых подъемных работ. Это потому, что компании, которые дают возможность воспользоваться их автокранами, подбирают лучших специалистов для работы с их движимым имуществом.