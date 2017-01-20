Лестничные марши и их основные конфигурации



Сегодня на любом производстве металлоконструкций выпускают и лестничные марши, причем, как для нужд многоквартирного домостроения, так и для нужд частного. На самом деле, проектирование лестницы в любом доме – задача не такая уж и простая. Более того, лестничные марши могут иметь совершенно разные конфигурации, подходящие только под определенные конкретные задачи. Впрочем, об этом стоит рассказать чуть подробнее.

По своей конфигурации лестничные марши подразделяются на следующие разновидности:

Криволинейные. Такие марши часто путают с обычными винтовыми лестницами, но, на самом деле, это – совершенно разные вещи. Часто криволинейные лестницы состоят из нескольких отдельных блоков, которые могут даже быть расположены перпендикулярно друг другу или под каким-то другим углом. Могут быть самые разные варианты. Криволинейные лестничные марши часто используются, как элемент декорации, оформления интерьера внутренней части здания (иногда и внешней его части – варианты могут быть различными). Кстати, недорого заказать лестничные марши, а также разнообразные металлоконструкции можно, обратившись к менеджерам завода “СтеллаСтрой”, подробнее о продукции которого можно узнать на его же официальном сайте. С забежными ступенями. Обычно такие лестничные марши называются поворотными, ведь каждая лесенка на марше может располагаться по отношению к другой под углом от 90° до 180°. Преимуществом таких лестничных маршей считается их относительно легкий вес, что позволяет не увеличивать нагрузку на фундамент строений, да и в плане монтажа лестничные марши с забежными ступенями довольно просты. Чаще всего лестницы подобного типа устанавливаются в узких подъездах, где важно сэкономить и без того небольшое свободное пространство. Винтовые. В многоквартирных домах и общественных зданиях используются очень редко, как, впрочем, в частных домах. Почему? Подобные лестничные марши банально неудобны. Обычно их устанавливают не по причине практичности (ее там просто нет), а для придания дому какого-то особенного стиля, для создания необычного интерьера и так далее.