Раздвижные москитные сетки и их преимущества

Если раньше на окнах и балконах, лоджиях устанавливались стационарные неподвижные москитные сетки, то теперь все большей популярностью стали пользоваться раздвижные. Главный плюс таких сеток – отсутствие необходимости вручную снимать и надевать сетку на окно, так как достаточно просто сдвинуть ее в нужное направление. Впрочем, об этом стоит рассказать немного подробнее.

Достоинства раздвижных москитных сеток можно описать следующим образом:

Они имеет гораздо более плотную структуру по сравнению с обычными стеками, что необходимо для увеличения прочности. Соответственно, и защита от комаров и других насекомых будет более эффективной, при этом сетка будет свободно пропускать свежий воздух из помещения и обеспечивать последнему необходимый уровень обмена воздухом; Раздвижные москитные сетки заключаются не в простые пластиковые рамки, а в полноценные алюминиевые рамы. Это означает, что даже при сильном механическом воздействии сетка не выпадет. Безусловно, порваться она может, однако сама рама останется целой и невредимой. Кстати говоря, по ссылке www.setka-moskitka.ru/razdvizhnaya/ можно перейти на сайт компании “Технокон” и приобрести москитные сетки раздвижного типа по самой привлекательной в Москве и области цене. В некоторых случаях возможна даже бесплатная доставка и установка, а это весьма выгодное предложение; Сетки можно устанавливать не только на балконы и окна, но и в гаражах, дверных проемах, на верандах. По сути, это такие полноценные облегченные двери. Сегодня в продаже можно встретить раздвижные москитные сетки на магнитах, состоящие из двух одинаковых частей. Такую сетку можно повесить, к примеру, на дверном проеме и защитить помещение не только от присутствия насекомых, но и от излишнего солнечного ультрафиолетового света. Стоят подобные сетки гораздо дешевле, чем это принято считать – действительно, полезная в хозяйстве вещь; Поскольку структура раздвижных москитных сеток, материала, из которого они состоят, достаточно плотная, то они защищают еще и домашних животных от возможного падения с большой высоты (механически прочные).