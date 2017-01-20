Дозатор цемента от производителя – ТензоТехСервис



В строительной практике для производства цементно-бетонных смесей используют два вида дозаторов: весовые и объемные. Объемные более просты в установке, эксплуатации и обслуживании, но не имеют высокой точности при дозировке. В то время как весовые дозаторы цемента, хоть и являются более сложными в обслуживании, но значительно точнее позволяют дозировать пропорции составляющих в конечной смеси.

Возникает резонный вопрос, какой тип дозаторов цемента лучше всего использовать? Вариантов много. К примеру, применение современных многофракционных дозаторов позволяет полностью автоматизировать процесс производства бетона. Такой дозатор устанавливается под отдельными питателями, из которых подаются составляющие. Отмеренные порции попадают в отдельный бункер, куда из дозатора добавляется цемент. Такой цикл производства называется дискретным, так как фракции загружаются по частям, а не идут непрерывным потоком.

Автоматизация процесса позволяет регулировать скорость работы оборудования, применяемого для транспортировки щебеня и песка, шнековых транспортеров цемента, по которым он попадает в дозатор. Вероятность ошибки и погрешности в массе сведены к минимуму. Вся работа построена на взаимодействии датчиков и контроллеров. Они корректируют абсолютно весь процесс. Следовательно, владелец производства не рискует потерпеть убытки и остаются средства, что бы модернизировать или купить бетонный завод.

Для управления оператору лишь необходимо задать вводные данные и контролировать процесс по датчикам.Это намного проще, чем практически вручную координировать производство.

Полученную бетонную смесь можно транспортировать на строительные площадки, для чего используют промышленные цементовозы, можно перенаправить в цех, где будут изготовлены железобетонные конструкции. Панели домов, плиты перекрытий, фонарные столбы, железнодорожные шпалы, список готовых изделий из бетона можно долго перечислять, но чтобы каждое из них прослужило заложенный срок и выдержало возложенные нагрузки, необходимо четко придерживаться дозировки цемента на начальном этапе производства.

Установив на предприятии качественное современное оборудование, вы получите прирост производительности. Потому, дозаторы цемента достаточно быстро окупаются. При правильном использовании это оборудование прослужит очень долго. Следовательно, его покупка – вполне рациональное и выгодное решение.