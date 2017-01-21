Любой компании, которая занимается продажей товаров, требуется складское помещение. При этом не у всех компаний есть возможность приобрести собственный склад и оплачивать его содержание. Есть компании, которые имеют небольшой ассортимент товаров, а потому не нуждаются в большом складе. В этом случае есть смысл взять склад в аренду.

Взять склад в аренду в Санкт-Петербурге вы сможете в Складском комплексе Невский. Он предоставляет услуги ответственного хранения. За годы своей работы компания накопила огромный опыт. Сегодня она способна принять на хранение товар любого вида и объема. Компания строго соответствует всем требованиям клиентов. Все товары находятся в надлежащих условиях, за счет которых сохраняется их качество.

Услуги Складского комплекса Невский

Ответственное хранение на короткий и на длительный срок. Обработка товаров, поступающих на склад. Таможенное оформление грузов и товаров. Весовой контроль. Аренда административного помещения.

Компания старается найти индивидуальный подход ко всем клиентам и подобрать для них подходящий комплекс услуг для решения важных задач. Специалисты компании имеют огромный опыт работы в складских помещениях разной специфики. Поэтому они имеют хорошее представление о том, как должен функционировать склад. Обратившись в складской комплекс “Невский” вы сможете быть уверены, что у вас не возникнет проблем с хранением своих товаров. В СК “Невский” предлагаются склады двух категорий: класса A и класса B. Стоимость услуг комплекса доступная для большинства компаний. СК “Невский” может стать отличным партнером для решения задач по хранению товаров.Расположен он неподалеку от КАД, имеет очень хорошую транспортную доступность. Имеет складские помещения с большой площадью. Имеется отапливаемая зона для хранения некоторых видов товаров. Также имеется сухой склад и холодильный комплекс. В рамках работы с клиентами предлагается обработка и возврат брака.

Сотрудники склада следят за сроком годности товара. Также они оказывают помощь в оформлении документов.

Узнать больше об условиях аренды складского помещения можно на сайте sklady.spb.ru. Здесь же можно проконсультироваться у специалистов комплекса. Склад работает в будние дни. Но по договоренности с клиентом работа может осуществляться и в выходные. СК “Невский” предлагает лучшие условия для хранения.