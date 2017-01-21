Выбор способа монтажа электропроводки

Иногда в квартире или другом помещении требуется полностью заменить электропроводку. При этом хозяева должны выбирать способ ее монтажа: открытый или скрытый. Оба эти способа обладают своими достоинствами и недостатками. Решать, что именно подойдет в определенном случае, может только хозяин помещения. Важно учесть все особенности, не ошибиться.

Скрытая электропроводка монтируется непосредственно в стену, а поверх нее укладывается слой штукатурки или другие отделочные материалы, которые используются в помещении. К примеру, это может быть гипсокартон, покрытие пола, цементная стяжка и многое другое.

В других случаях, проводку прокладывают в каналах потолочных плит, которые были заранее предусмотрены и занесены в проект.

Когда речь заходит об проводке открытого типа, то подразумевают такой монтаж электропроводки , который осуществляется непосредственно поверх стен, потолка, в специальных коробах из пластика.

Главным и очевидным преимуществом скрытой электропроводки следует назвать то, что ее совершенно не видно. Это особенно удобно для того, чтобы создавать определенный дизайн квартиры. Скрытая проводка не испортит дизайн помещения.

В некоторых случаях, если речь идет о дизайнерских вариантах открытой проводки (например, выполненной под шелк), то она тоже может стать органичным дополнением дизайна. Ярким примером является ретростиль, когда монтируется проводка, которая имитирует старинную проводку. При этом, используются специально сконструированные фарфоровые выключатели и розетки, которые напоминают старинные пробки электросчетчиков. Все это в комплексе позволяет создать оригинальный интерьер помещения.

Между тем, открытая проводка также выигрывает из-за легкости монтажа. Это тот вариант, когда не потребуется штробление каналов в стенах, что очень удобно, экономит время и средства. Если вы решите сделать такую проводку, то вам не потребуется дополнительно тратить деньги на косметический ремонт стен.

Недостатком открытой проводки является то, что ее невозможно монтировать в помещениях с повышенной влажностью.