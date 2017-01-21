Американская и французская мебель в салоне “Дилижанс”

Вам предстоит меблировка новой квартиры или вы хотите обновить старый, порядком надоевший интерьер в своем доме? Тогда обязательно загляните в ТК «Экополис», где на третьем этаже разместился мебельный салон «Дилижанс».

Ассортимент салона отличается изысканностью и большим разнообразием. Так, на выбор покупателей представлен полный спектр интерьерных товаров, которые позволят создать в помещении уютную и элегантную обстановку, демонстрирующую высокий статус и безупречный вкус владельца жилища.

В салоне представлена элегантная французская мебель, созданная ведущими производителями Франции, такими как ателье Cote Design, Felix Monge, Charleroi, Montigny и другими. Покупатели могут выбрать как милые вещицы, такие как шкатулки, фоторамки, настольные часы, светильники и прочие изысканные аксессуары, которые великолепно дополнят любой интерьер, так и целые мебельные гарнитуры, выполненные в классическом или колониальном стиле, а также в стиле Прованс. В салоне представлена мебель, предназначенная для спальни, гостиной, детской, кухни, прихожей, кабинета, столовой и прочих помещений.

Важно подчеркнуть, что для мебели, выпускаемой французскими производителями, характерны неповторимый шарм и великолепное качество. Все предметы мебели, реализуемые салоном, изготовлены лимитированным тиражом и отличаются респектабельным видом, функциональностью и длительным сроком службы. Для производства мебели используются натуральная древесина, тщательно выделанная кожа и элитные ткани.

Также в салоне представлена американская мебель в спб есть не так много магазинов, предлагающих приобрести высококачественные предметы мебели, изготовленные лучшими производителями Соединенных Штатов, и салон «Дилижанс» один из них. Лучшие образцы американской мебели, без сомнения, произведут впечатление на покупателей, которые стремятся создать в своем доме не только красивый, но и практичный интерьер.

Как известно, мебель в американском стиле впитала в себя лучшие традиций Старого и Нового Света. Так, данный стиль предполагает эклектичный микс лучших европейских наработок и новаторства освоителей новых земель. Следует отметить, что предметы мебели, производимые известными американскими компаниями, не смогут оставить равнодушными даже самых требовательных покупателей. Так, например, мебель, изготавливаемая известной компанией Lexington Home Brands, создается только из дорогих натуральных материалов, при этом мастера-мебельщики не использую ни единого гвоздя.

Отдавая предпочтение американскому стилю, потребитель выбирает некое слияние экзотики и традиционной роскоши, западного прагматизма и яркого восточного колорита. Важно подчеркнуть, что наряду с изысканным дизайном, мебель, производимая в Соединенных Штатх, как и другая американская продукция отличается высокой степенью надежности, комфортом и практичностью.