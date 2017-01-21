Натяжные потолки: виды и преимущества

Ремонтные квартиры в помещении (независимо от его предназначения) нужно начинать с отделки потолка. Не смотря на то, что существует много вариантов потолочной отделки, большое количество людей отдают предпочтение именно натяжным вариантам. Хотелось бы обратить внимание на то, что натяжные потолки бывают глянцевыми, матовыми, разных цветов, многоуровневыми и с фотопечатью. Благодаря этому не составит большого труда подобрать оптимальный по цветовому решению натяжной потолок

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Необходимо ознакомиться с ценовой политикой и ассортиментом натяжных потолков той фирмы, которая пришлась вам по душе. Если вас полностью все устраивает, то необходимо обратиться в компанию для того, чтобы к вам прислали замерщика. Специалист в намеченное время прибудет с необходимым инструментом к вам в офис или домой, проведёт все необходимые замеры. Такая работа займёт мало времени. Если вы планируете в нескольких помещениях установить натяжные потолки Зеленоград славится опытными специалистами, поэтому все это не займет много времени.

После проведения измерительных работ, укажите, какие вам по цвету, фактуре необходимы потолки. Через непродолжительное время (все зависит от сложности натяжных потолков) к вам приедут специалисты для монтажа. Монтаж производится очень быстро. Сначала рабочие монтируют металлические конструкции, к которым крепится покрытие, что положительно.

К достоинству стоит отнести срок службы натяжных полков. Он – продолжительный, так как составляет около 50 лет. Потолок не требует особого ухода. Если вас часто затапливают соседи, и вы не собираетесь каждый месяц делать ремонтные работы, то предпочтение необходимо отдать натяжным потолкам. Их устанавливают, как в офисных и жилых помещениях, так и в санузлах. Если соседи вам затопят, то нужно просто через небольшое отверстие слить воду.

В процессе эксплуатации натяжные потолки имеют привлекательный вид, совершенно не выгорают. Если сравнивать с другими видами отделки потолка, то все они очень быстро выгорают и требуют косметического ремонта. Привлекательная цена – это ещё одно несравнимое преимущество натяжных потолков.