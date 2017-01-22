22 Январь, 2017


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Спортивный линолеум, свойства

Дата:
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Спортивный линолеум, свойства

Линолеум – это напольное покрытие, которое пользуется огромным спросом не только в офисных и жилых помещениях. Его часто используют в фитнес-клубах и спортивных залах. Спортивные центры – это места, которые регулярно посещает огромное количество людей, именно поэтому простой линолеум не подойдёт. Необходимо покупать специальный – спортивный. К нему выдвигаются особые требования, главное из которых – высокая амортизация, благодаря этому нагрузка на суставы при активных тренировках минимизируется.

Такой линолеум должен быть не скользким и плотным, ведь спортивный зал – место с высокой травмоопасностью. На скользком покрытии во время активных занятий можно очень сильно травмироваться. Линолеум для спортивных залов бывает разной плотности, а также цветового оформления. Огромный ассортимент представлен на сайте www.object-flooring.ru/sportivnyij-linoleum/, здесь легко выбрать линолеум, который будет идеально сочетаться с цветовым решением помещения.

Спортивный линолеум должен обладать высокой теплопроводностью, именно поэтому в него производители части добавляют графит. Также напольное покрытие в спортивном зале должно быть устойчиво к разным воздействиям. При падении гири или снаряда, оно ни в коем случае не должно деформироваться, появление вмятин и других повреждений недопустимо. Хотелось бы обратить внимание на то, что спортивный линолеум требует особого монтажа. На пол сначала укладывается специальная подложка, затем ее покрывают химической пеной – это позволяет сделать покрытие в несколько раз прочнее. И только после этих работ настилается линолеум.

Если вы выбираете линолеум для детского спортивного зала, то в первую очередь необходимо обратить внимание на сертификаты качества (продавец обязан вам их предоставить), насторожить должен и неприятный химический запах. Специалисты обращают внимание на то, что для детского спортивного зала предпочтительным является линолеум с антибактериальным эффектом.

Несмотря на то, что такое покрытие регулярно моется, оно выглядит идеально. Оно не пузырится, не трескается и не скручивается.

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