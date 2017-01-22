Виды напольных покрытий, свойства

При выборе напольного покрытия часто возникает спор, ведь требования к нему очень высокие: долговечность, практичность, надежность, водостойкость и другие. Хотелось бы отметить, что выбирать напольное покрытие необходимо не по самой низкой цене, а по характеристикам. Для каждого помещения существует оптимальное. Массивная доска изготавливается из натуральной древесины, это экологически чистый материал, который используют чаще всего в классических интерьерах.

Это покрытие характеризуется продолжительным сроком эксплуатации. Часто продаются доски из массива, которые можно покрывать маслом или лаком. Монтаж рекомендуется производить специалистам с опытом работы. Такое покрытие – оптимальный вариант для помещений, которые не поддаются воздействию влаги – гостиная, спальня, детская и т. п. Недостаток этого покрытия – высокая цена.

Благодаря тому, что ламинат по своим свойствам очень сильно напоминает паркет, огромное количество людей отдают ему преимущество. Единственное, это покрытие искусственное. На поверхность НДФ наносится полимерный слой, а потом защитная плёнка. За характер рисунка отвечает полимерный слой, таким образом ламинат под плитку , а также под камень очень широко встречается в продаже и пользуется огромным спросом. Из преимуществ этого материала следует отметить невысокую цену, высокий срок эксплуатации и простоту монтажа, с ним может справиться даже не специалист. Ламинат не рекомендуется укладывать в помещения с высокой влажностью, ведь есть высокая вероятность поскользнуться либо испортить напольное покрытие.

Линолеум чаще всего используют в помещениях с высокой влажностью, в кухнях и коридорах, с также в офисных помещениях. Линолеум характеризуется невысокой стоимостью, бывает разной толщины, а также цветов. В продаже можно встретить однотонный линолеум, под камень, мрамор, древесину и другие.

Кафельная плитка – это оптимальное решение для санузлов, ванных комнат, саун, бань и бассейнов. Бывает разная: матовая и глянцевая, разных цветов и с узорами. Характеризуется высокой стойкостью к влажности.