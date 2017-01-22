Оценка торговой недвижимости

Для принятия тех или иных управленческих решений, которые касаются недвижимых объектов, предварительно проводится оценка этой недвижимости. Это касается как жилой, так и коммерческой недвижимости. Но стоит помнить, что оценка коммерческих объектов имеет ряд характерных особенностей, которые отличают этот процесс от оценки жилья. Одним из самых распространённых видов коммерческой недвижимости является торговая недвижимость. Эти объекты предназначены для организации розничной и мелкооптовой торговли.

Перед оценкой того или иного объекта недвижимости, нужно предварительно установит цель этой экспертизы. Обычно к этой процедуре прибегают при совершении сделок купли-продажи. Но также необходимо проводить оценку при принятии решения об инвестировании средств в тот или иной объект недвижимости. Определив цель оценки, можно будет установить стоимость объекта. Это может быть ликвидационная стоимость, инвестиционная или рыночная стоимость недвижимости. Сегодня в нашей стране оценка недвижимости проводится как независимыми агентствами, так и государственными органами. Основным фактором при оценке практически любых видов недвижимости является, прежде всего, месторасположение объекта. Это непосредственно касается и оценки любых магазинов и торговых комплексов. Прежде всего будет рассматриваться доступность объекта для потенциальных клиентов.

Большое значение при оценке торговой недвижимости играет наличие дополнительной инфраструктуры. Это может быть наличие автомобильной парковки или расположение площадей относительно фронтальной части здания. Также принимается во внимание наличие условий для проведения разгрузочных работ и возможность пользоваться внутренним двором здания, подвалом или складскими помещениями.

Приняв во внимание все вышеперечисленные факторы, можно определить примерный оборот торговой точки, а также установить, какой именно товар или услуги лучше реализовывать на этих торговых площадях. Также нужно производить сравнительную оценку недвижимости с другими аналогичными объектами.