Желающим купить квартиру в “Трех ветрах” стоит поторопиться

Успейте приобрести апартаменты в жилом комплексе бизнес-класса в Приморском районе Петербурга по акции.

Жилье в “Трех ветрах” пользуется спросом с первых дней. Покупатель может приобрести здесь одно-, двух-, трех-, и четырехкомнатные квартиры. В домах “Бриз” и “Норте” минимальная цена квадратного метра – 90 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. В “Мистрале” с видовыми квартирами и расположенном у Финского залива 1 квадратный метр стоит от 180 тысяч до 350 тысяч рублей. Будущим жильцам предлагаются квартиры с отделкой и без нее.

Купить квартиру в ЖК ” Три ветра” сейчас можно по акции “2017 скидок”. По ней до конца января стоимость одно-, двух-, и трехкомнатных квартир снижена на 50, 100 и 150 тысяч рублей. Покупающим жилье в ипотеку поможет программа кредитования от «РайффайзенБанка» специально для “Группы ЛСР”. По ней размер процентной ставки в первый год кредитования будет 8,5%, а в последующие – 11,55%.

Жилой комплекс “Три ветра” находится в Приморском районе на берегу Финского залива. ЖК отличают уникальное расположение, замечательные видовые качества, выход к воде и транспортная доступность. Рядом расположены объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, а также парк 300-летия Санкт-Петербурга.