Промсвязьбанк сообщает предварительные финансовые итоги за 2016 год по РСБУ

Успехи Промсвязьбанка отмечены профессиональным сообществом.

По предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета чистая прибыль Промсвязьбанка за 2016 год составила 12,1 млрд руб. по сравнению с 10,9 млрд. руб. прибыли за 2015 год с учетом событий после отчетной даты. Прибыль банка сформирована ростом процентного и комиссионного доходов, в основном, во втором полугодии на фоне расширения объемов качественного клиентского бизнеса, притока новых клиентов, а также восстановлением резервов по кредитному портфелю по ряду заемщиков, задолженность которых была полностью или частично погашена в четвертом квартале 2016 года.

Финансовые результаты банка по РСБУ за 11 месяцев 2016 года подтверждены аудитором банка – компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», что позволило включить чистую прибыль в состав базового капитала. Нормативы достаточности капитала на 01.01.2017 года со значительным запасом превышают минимальные значения нормативов с учетом буферов для системно-значимых финансовых институтов и составляют: Н 1.1. – 6,75%, Н1.2.- 8,1%, Н1.0. – 13,45%.

В разрезе клиентских сегментов наибольший рост за год демонстрируют показатели блока среднего и малого бизнеса. Количество активных клиентов среднего и малого бизнеса выросло до 184 тысяч. Продолжающийся приток новых клиентов и углубление взаимодействия с лояльной к банку клиентской базой способствовали увеличению остатков на счетах до востребования за год более чем на 30%, а рост комиссионного дохода согласно данным оперативного аналитического учёта банка в 4-м квартале 2016 года к 4-му кварталу 2015 превысил 50%

Ликвидность банка традиционно остаётся на высоком уровне. Нормативы Н2 и Н3 составили 108,18% и 139,72%, соответственно. Значение норматива краткосрочной ликвидности выполняется с учётом роста минимального значения для системно значимых банков с 70% до 80%.

Владимир Мамакин, заместитель председателя правления – руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка: «Мы оцениваем результаты 4 квартала и года в целом как успешные. Банк показал рост во всех ключевых бизнес-сегментах, при этом поддерживая ликвидность и операционные расходы на комфортном уровне.

Среди ключевых событий года – успешная реализация стратегических проектов по консолидации Первобанка и санации Автовазбанка. Значения обязательных нормативов Банка России сформированы со значительным запасом от предельных значений, установленных для системно-значимых банков.

Профессиональное сообщество также отмечает успехи банка. В частности, Промсвязьбанк лучший в России банк в сфере cash management по версии международного финансового журнал Euromoney в 2016 году. Мобильный банк Промсвязьбанка для малого бизнеса вошел в десятку лучших, согласно результатам исследования агентства Markswebb Rank & Report, а Интернет-банк признан лучшим в России по версии журнала Global Business Outlook в 2016.

Промсвязьбанк также стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2016 в номинации «Лучший сервис в индустрии частного банковского обслуживания и управления крупными состояниями».Справка: Полное детальное обсуждение результатов работы банка, в том числе с точки зрения отчета о прибылях и убытках, банк планирует провести в рамках конференц-звонка с инвесторами и аналитиками в начале марта 2017 года, когда будет представлена отчетность банка по итогам 2016 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).