23 Январь, 2017


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Диван: как его правильно выбирать для гостиной?

Дата:
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Диван: как го правильно выбирать для гостиной?

Сегодня вряд ли кто-то сможет представить себе жилую квартиру или дом без наличия там императора всей мебели – дивана. В настоящее время деревообрабатывающая промышленность предлагает сотни вариантов такой мебели, начиная от диванов-трансформеров и заканчивая всем известными “еврокнижками”. Большой выбор – это прекрасно, но он же и затрудняет подбор чего-то конкретного.

При выборе дивана надо учитывать следующие критерии:

  1. Тип. Сегодня в мебельных салонах можно встретить более 20 типов диванов, сильно различающихся по конструкции. Самые популярные – это диваны-трансформеры и упомянутые выше “еврокнижки”. Первый вариант более предпочтителен. Трансформеры легко можно комбинировать так, как душе угодно. Можно вообще разобрать такой диван, оставив спальное место в одном месте, а остальные части конструкции переместить в другое помещение, если будет такое желание. Правда, надо учитывать, что диван-трансформер займет достаточно большое пространство, так что в маленькое помещение его поставить точно будет нельзя. Кстати говоря, по ссылке http://dom74mebeli.ru/ можно перейти на сайт челябинского интернет-магазина “Дом Мебели” и приобрести диваны самых разных модификаций. Там же представлен огромный ассортимент и другой мебели, причем по самой привлекательной в регионе цене;
  2. Обивка. Нужно выбирать диван с износоустойчивой обивкой. Специалисты оценивают ткань, в зависимости от циклов использования, которые она может выдержать, не потеряв своих эксплуатационных тканей. Что представляют из себя такие циклы, можно показать на простом примере: если провести один раз рукой по обивке дивана – это и будет считаться одним циклом. Хорошая обивка должны выдерживать около 70000 циклов. Лучшими эксплуатационными качествами обладает габардин и жаккард – именно такими материалами, в основном, и обивают современные диваны. Конечно, натуральная кожа может прослужить вообще хоть целую вечность при должном уходе. Но нужно понимать, что стоимость дивана, обитого натуральной кожей, будет как минимум в пять раз дороже дивана, обитого тем же самым жаккардом или габардин.
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