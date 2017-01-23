Проект коттеджа учтет все нюансы будущего жилья



Стать владельцем земельного участка – это уже первый шаг на пути к осуществлению своей мечты о собственном добротном доме. Но стоит позаботиться о том, чтобы будущее жилье полностью соответствовало вашим требованиям и запросам вашей семьи. Именно поэтому воплощение такой мечты начинают с проекта дома.

Естественно, данный проект уже давно есть в вашем образе, для себя вы давно уже нарисовали свой будущий дом, однако теперь его необходимо реализовать. Но, не имея на то специального образования, сделать это будет очень сложно.

Ведь проект дома – это не просто рисунок на листе бумаге, это огромнейший кропотливый труд, подвластный только профессионалам. Именно поэтому заказать его лучше в строительной компании, которой и будет доверено строительство коттеджа.

Тем более если это не типовой вариант, а полностью индивидуальный.

Именно специалисты способны технически грамотно и эстетично корректно, учитывая всю специфику выбранного вами стиля, воплотить в реальность образ будущего жилья.

Отметим, проекты коттеджей – это не просто процесс творчества на уроке рисования. Это четкий и правильный расчет архитектурных узлов, выбор материалов, применение инновационных и современных технологий и т.д. При его создании не существует мелких деталей, так как все должно быть доработано и учтено, например:

где расположен земельный участок;

его площадь;

наличие окружающих строений;

какие геологические и гидрологические условия;

состав семьи также немаловажен;

требования заказчика по планировке;

проекты коттеджей должны учитывать стиль самого здания и в отдельности фасада;

дизайн интерьера и т.д.

Немаловажное влияние на проектировку и планировку коттеджа имеет и материал, из которого он будет возведен. Ведь современных строительных материалов достаточно много, и от того, из чего будет создан дом, зависит разработка всего строительного процесса, учитывающего многие нюансы его качественных характеристик.

Также в проекте коттеджа особую роль отводят и самим документам, т.е. какой комплект чертежей будет разработан. Он состоит из нескольких разделов, каждый из которых решает свою определенную задачу:

архитектурный;

конструктивный;

инженерный.

Инженерный раздел, в свою очередь, имеет подразделы по созданию различных систем: отопительной, канализационной, водопроводной, вентиляционной и электрической.

Безусловно, за вами остается выбор, кому доверить проектирование и строительство своего будущего жилья, но предпочтение все же стоит отдавать профессионалам, пусть даже их услуги и будут стоить немного дороже.