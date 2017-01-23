23 Январь, 2017


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Балконные двери ПВХ – выход на балкон должен быть теплым!

Дата:
Новости компаний
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Обустраивая свою квартиру, не забудьте о выходе на ваш балкон! Помимо функциональной роли он выполняет важнейшую задачу по сохранению тепла в помещении, звукоизоляции и создании комфортного температурного режима во всей вашей квартире. Почему мы делаем такие выводы? Да потому что сквозь щели старых дверных проемов уходит до 50% всего тепла!

А это и холод в доме, и оплата по коммунальным платежам за обогрев улицы. Новые пластиковые изделия полностью решат эту проблему! Купить их недорого можно в специализированной компании «4etag. Окно От и До». Цены на балконные двери ПВХ здесь установлены минимальные! При этом вы получите возможность выбора и гарантию профессиональной установки конструкций.

Качественные балконные двери. Как их выбрать?

При покупке балконных дверей ПВХ в первую очередь уделите внимание комплектации.

  • Если ваш дверной проем выходит на неостекленный балкон, то ожидаемый результат дадут только теплые конструкции ПВХ. Они изготавливаются из двух-трехкамерных стеклопакетов и утолщенного профиля, который включает пять и более камер.
  • При остекленных балконах (лоджиях) можно выбрать более экономную, базовую комплектацию профильных систем с однокамерными стеклопакетами.

Помимо этого вам предстоит выбрать марку металлопластиковых конструкций и комплектующих. Интернет магазин «Окно-От-и-До» предложит на выбор бренды Германии, Польши и Украины.

Форма и размер дверной конструкций обычно определяются конструктивом дверного проема. Для заказа доступны следующие варианты:

  • балконные двери ПВХ одностворчатые;
  • двустворчатые;
  • в стандартном виде с пластиковой панелью внизу и стеклопакетом вверху;
  • полностью прозрачные двери (французские).

Недорогие балконные двери ПВХ – цены в Киеве

Наиболее доступные цены на профильные системы, стеклопакеты, пороги и другие комплектующие вы найдете в онлайн магазине 4etag.kiev.ua. Ориентировочные расценки на изделия в типовых размерах смотрите на сайте. А чтобы получить точную сумму оплаты, подайте заявку на бесплатный замер. Выгодной акцией от компании является опция энергосбережения в подарок! Вместе с тем вы сможете получить скидку и стать участником других акционных проектов фирмы. Оплата в кредит возможна! Причем в рамках программы  энергосбережения «IQ Energy» вы получите по кредиту еще и компенсацию в размере 20%!

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