

Прежде чем говорить о дверях с фрамугой, необходимо разобраться, что укладывается в это понятие.



Итак, фрамугой называется элемент дверной конструкции нестандартных размеров. Она не распахивается и изготавливается по одной технологии с дверью. Фрамуга состоит из 2 крышек – внешней и внутренней, имеет надежные ребра жесткости и дополнена тепло и шумоизолирующими материалами изнутри.

Входные двери с фрамугами и вставками – это прочные и надежные конструкции, отличающиеся длительным сроком эксплуатации и приемлемой стоимостью.

Как правило, такие двери устанавливаются в проемы нестандартных больших размеров. Возможны различные варианты таких конструкций, например, двери с верхней фрамугой и верхней вставкой. В любом случае они имеют высокую степень надежности и функциональности.

Компании, которые имеют опыт работы по изготовлению различных дверных конструкций, предлагают различные варианты исполнения фрамуги – она может быть разборной или же цельной.

Характеристики дверей с фрамугами и вставками.

Входные двери с фрамугами и вставками по своим качественным, эксплуатационным и техническим характеристикам ничем не уступают стандартным металлическим дверям. Наоборот – они даже решают большее количество проблем, связанных с монтажом в нестандартные дверные проемы.

Добросовестные производители дверей с фрамугой и вставками изготавливают их с четким соблюдением всех норм и требований. Поэтому они:

долговечные

надежные

износостойкие

практичные

благодаря использованию современных технологий и высококачественного сырья, дверная конструкция устойчива перед механическим воздействием, а также перед негативными природными факторами. Оснащение надежными комплектующими и замочными системами позволяют надежно защитить дом от взломов и краж.

Для эффективной и беспроблемной эксплуатации входных конструкций с фрамугами и вставками необходимо осуществить грамотный замер и монтаж готового изделия.

Сегодня проблема высоких или очень широких дверных проемов решена – входные двери с фрамугами и вставками станут оптимальным вариантом для любого помещения, будь то частный дом, офис, магазин, загородный дом или подъезд.

Для достижения эстетического эффекта такая дверная конструкция может быть оснащена различными декоративными элементами – кованными, деревянными, стеклянными и пр.