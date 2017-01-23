23 Январь, 2017


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Ведущие энергетики отрасли встретятся в Петербурге

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С 25 по 28 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге будет проходить одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий в России.

Выключатель светаВ рамках деловой программы V Российского международного энергетического форума пройдет более 30 мероприятий, в том числе при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Новинки энергетического рынка представит международная отраслевая выставка «Энергетика и Электротехника».

Более 100 экспертов отрасли обсудят вопросы надежного и бесперебойного обеспечения потребителей электро- и тепловой энергией, создание условий для внедрения передовых технологий в энергетику России, продвижение российского энергетического оборудования на российский и зарубежные рынки.

Центральным событием станет пленарное заседание «Энергетическая безопасность России − аксиома развития экономики», к участию в которомприглашены представители Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области.

В рамках форума эксперты также уделят особое внимание обсуждению организации энергетической безопасности Российской Федерации, реализации государственных программ в этой области, совершенствованию инвестиционной политики, инновационному развитию ТЭК, энергоэффективным технологиям, развитию экологически чистой возобновляемой энергетики в РФ.

Международная выставка «Энергетика и Электротехника» в 24-ый раз соберет ведущих производителей энергоиндустрии, поставщиков оборудования и услуг для тепло-, электро- и теплосетей, чтопозволит наглядно продемонстрировать инновационные решения в производстве, применении технологий и оборудования.

Среди участников выставки такие ведущие компании отрасли, как изготовитель нестандартного оборудования для тяжелого машиностроения− компания «Технопром», научно-производственное предприятие «ЭКРА», ведущий отечественный производитель электротехнического оборудования − «Завод «Инвертор», отечественный производитель на рынке взрывозащищенного и пылевлагозащищенного электрооборудования− «ВЭЛАН», электротехническая компания «МЕАНДР», специализирующаяся на разработке и производстве средств промышленной автоматики и другие.

По итогам 2016 года в рамках РМЭФ прошлооколо 30 мероприятий с участием свыше 2000 делегатов из разных стран мира.В выставке «Энергетика и Электротехника» приняли участие более 250 компаний из 12 стран мира. Количество посетителей достигло 8000 специалистов.

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