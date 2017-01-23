Как выбирать мебель для ванной комнаты?



Мебель для ванной комнаты может состоять из множества предметов, а может быть представлена всего лишь одним зеркальным шкафчиком. Основным критерием при выборе мебели для ванной комнаты должна быть величина помещения. Ассортимент мебели для ванной комнаты в настоящее время является настолько широким, что каждый сможет сделать оптимальный выбор.

Если габариты вашей ванной комнаты оставляют желать лучшего, не нужно загромождать ее мебелью от пола до потолка. Предпочтение лучше отдавать практичным вариантам мебели, которые позволят эффективно обустроить хранение необходимых вещей. Для этого будет вполне достаточно пенала и подвесной полки, а также шкафчика под раковиной. Иногда единственным предметом мебели в небольшой ванной комнате выступает раковина со встроенным шкафчиком и подвешенным сверху зеркалом.

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В просторной ванной комнате можно установить столешницу со встроенной раковиной, различные полочки, пеналы и шкафы. На современном рынке вы найдете различные комплектации гарнитуров для ванных комнат.

Запомните, что вся мебель для ванной комнаты должна быть произведена из влагоустойчивых материалов или оснащена защитным покрытием. Помимо высокой влажности, в ванной комнате постоянно происходят изменения температур, которые могут отрицательно сказаться на мебели.

При выборе цвета и фактуры мебели необходимо учитывать, что на ней будут оставаться следы потоков воды, которые должны быть как можно менее заметными. Смывать эти следы несложно, но будьте готовы к тому, что вам придется это делать каждый день. Желательно выбирать мебель с матовыми поверхностями не слишком темного цвета.

Особое внимание следует уделить окраске и качеству фурнитуры, то есть дверных ручек, петель и прочих элементов. Они должны быть окрашены ровным слоем и не иметь подтеков, а металлические предметы не должны содержать следов ржавчины.

Не забывайте, что мебель в ванной комнате следует расставлять с учетом расположения водопроводных и канализационных труб.