Как правильно выбрать силовой кабель



В современных зданиях огромное значение имеет качество электропроводки, любое помещение наполнено электроприборами. В зданиях старого образца значительно участились пожары, вызванные неправильно подобранной электропроводкой или замыканием в цепях. Чтобы избежать возникновения этих инцидентов, следует правильно подобрать силовой кабель.

Силовой кабель представляет из себя провод, который разработан для того, чтобы передавать электроэнергию от объектов ее трансформации элементам коммунального хозяйства, предприятиям и прочим строениям. Такая проводка подходит для монтажа в помещениях с повышенной влажностью, сухих, в специально созданных под штукатуркой каналах.

Приобрести силовой кабель вы сможете, если перейдете по адресу http://www.optcable.ru/kabel-no-provodnikovaya-produkciya/kabel-silovoj-s-pvh-izolyaciej/ на один из специализированных сайтов. Если вы решите выбрать такое изделие, то вы можете руководствоваться следующими критериями:

Обратите особенное внимание на материал проводника. В настоящее время промышленность предлагает кабель, изготовленный с применением одного из двух видов металла: алюминия или меди. В настоящее время многие оценили исключительные параметры проводников из алюминия, они считаются лучшими по своим характеристикам, но обладают более высокой стоимостью. Поэтому алюминиевым проводникам отдают предпочтение если речь идет о монтаже проводки в постоянных помещениях, а медный кабель монтируют во временных постройках. Например, кабель из меди может быть размещен в строительной бытовке. Заранее произведите расчет нагрузки на электропроводку. Для того ,чтобы сделать это вы должны узнать мощность каждого потребителя электроэнергии в отдельности. Для этой цели изучите информацию, которая размещена на каждом из электроприборов. Важным параметром любого кабеля является его сечение. Его площадь можно определить, основываясь на предполагаемых нагрузках на сеть. Выбор изоляции кабеля полностью обусловлен особенностями установки, параметрами помещения, которое оборудуют.