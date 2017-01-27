28 Январь, 2017


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Кровельное покрытие из профнастила

Дата:
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Профилированный лист (чаще всего его именуют профнастилом) пользуется чрезвычайно большим спросом в строительной сфере. Используют его и в качестве заборов, и в качестве кровельного покрытия. Для кровли покупают материал с полимерной пленкой, которая защищает металлический лист от пагубного воздействия влаги и ультрафиолетовых солнечных лучей.

В целом же преимущества профнастила можно охарактеризовать следующим образом:

  1. Обладает высокими показателями водонепроницаемости. Как уже отмечалось выше, его покрывают специальной полимерной пленкой для защиты от влаги и недопущения образования коррозии. Но и это еще не всё: кровельный профлист всегда покрывают несколькими слоями цинка. Класс его антикороззийных свойств – один из самых высоких, если сравнивать наиболее востребованные виды кровельного покрытия;
  2. Эксплуатационный срок службы профнастила – 50 лет, по этому параметру данный материал обходит лишь деревянная дранка и настоящая глиняная черепица (ее нельзя путать с псевдочерепицей из металла, что бывает довольно часто). Сегодня производство и продажа профнастила является весьма выгодным делом, многие компании занимаются этим. То есть, можно легко выбрать самый оптимальный вариант по качеству и цене, сравнив эти параметры у нескольких десятков производителей;
  3. Профнастил – материал огнеупорный. Он состоит из тонких листов стали с алюминиевым сплавом. При пожаре гореть он не будет. Более того, в его составе нет никаких вредных химических веществ. При воздействии высокой температуры он будет выделять токсические соединения и пары, что тоже важно, учитывая, что используют его преимущественно в частных домах, где часто стоят обычные печи, являющиеся средством повышенной пожароопасности;
  4. Устойчив не только к влаге, но и к прямым солнечным лучам, ветровой коррозии, а также к снегу. Между прочим, на кровельное покрытие из профнастила даже не надо будет ставить снегоуловители: материал скользкий, поэтому снег самостоятельно будет спадать ровно под углом, под которым построена и сама крыша. Это позволит сэкономить немалое количество времени и денег.

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