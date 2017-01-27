28 Январь, 2017


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“Группа ЛСР” стала собственником участков в центре Петербурга

Дата:
Новости компаний
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На купленной земле компания намерена построить  элитную недвижимость.

Кран

Участки, которые приобрела “Группа ЛСР”, находятся по адресу: Петровский проспект, д.9, д.11, а также Ремесленная улица, д.17.  На площади 13,6 га планируется разместить 200 тыс. кв. м элитной недвижимости.

ЖК премиум-класса, которые здесь возведут, будут иметь полноценную коммерческую и социальную инфраструктуру, подземные автостоянки, другие объекты, способствующие комфортному проживанию.

Поблизости от купленных участков находятся Петровский пруд и Петровский парк. Квартиры в новых ЖК будут выходить окнами на исторический центр города и реки вокруг Петровского острова.

Сейчас остров превращается в центр возведения ЖК премиум-класса. Более половины жилья, которое здесь построят, будет в проектах “Группы ЛСР”. Их планируется реализовать с 2017 по 2022 годы, а продажи начать с осени 2017 года.

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