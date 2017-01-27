Высокоэффективные упругие муфты

Муфта упругая пластинчатая крутящий момент к исполнителю передает от привода. Все это осуществляется с мгновенными усилиями и минимумом потерь. С 1992 года муфты с пакетами металломембран используются для того, чтобы была передача крутящего момента на многообразных позициях насосного и компрессорного оборудования.

Выделяются они обширным диапазоном конструктивных исполнений и могут разрешать задачи всякой сложности. Располагают отличным соотношением стоимости и качества, соответствуют полностью стандартам API 671. Кроме того, пластинчатая муфта значительно увеличивает период службы опоры роторной системы двигателя. Все это содействует возрастанию пробега оборудования без ремонта в период с одного года до 6 лет, отвечая при этом лучшим критериям надежности и качества.

Муфты упругие подразделяются на несколько типов; для химической и нефтегазовой промышленности. Позволяют передавать крутящий момент при увеличенных нагрузках, сохраняя при этом отличные компенсационные способности. Применяются в компрессорах, могучих турбинах, технологических насосах и генераторных установках. Зачастую силовые упругие муфты обладают большими габаритами. Для того чтобы сохранялись значительные компенсационные свойства, сегодня разработали муфты с упругими звеньевыми элементами. Примечательным является то, что в случае надобности замены упругого звена необходима лишь разборка болтового соединения.

Серия упругих муфт для насосных агрегатов является отличным решением, которое отвечает высшим требованиям. Качественные муфты довольно долговечные. Их конструкции просты и имеют небольшую металлоемкость. Все это дает возможность достичь небольшой стоимости. Поставляются муфты под заказ для указанных размеров и условий работы в сокращённые сроки. Обычно составляют до 90 дней. Так, расчетный период службы составляет 20 лет. А период эксплуатации согласно гарантии 2 года. Производятся элементы из нержавеющей ленты, которая прочная на разрыв и обладает значительной усталостной прочностью при ударной нагрузке, изгибе и отличной износостойкостью.