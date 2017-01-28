Аренда офиса для бизнеса в Ижевске

Для правильного развития бизнеса нужно не только уметь качественно предоставлять свои услуги, но и иметь место, куда смогут приходить клиенты для ознакомления с услугами и подписания договора. Офис – это лицо компании. Если офис будет производить положительное впечатление, то это уже половина успеха.

На сегодняшний день на рынке довольно много предложений по аренде недвижимости под офис. Однако, далеко не все из них являются качественными. Многие помещения находятся в промышленных зонах, их трудно найти, нет возможности свободно попасть на территорию объекта. Если требуется снять помещение под офис, то лучше обратиться в компанию, чем искать место самостоятельно. Помимо того, что найти подходящий офис бывает очень сложно, необходимо будет проверить договор аренды, найти самые выгодные условия, проверить, подходит ли тип офиса для целей компании. Если вам срочно нужна аренда офиса Ижевск предоставит вам лучшие варианты.

Если говорить о местонахождении, то самым выгодным вариантом для аренды по адресному расположению в Удмуртии будет ул. Маяковского, 35. Офисный центр занимает три этажа и может предоставить своим арендаторам целый список услуг. Первое, что отличает это здание, – это наличие большой парковки для персонала и гостей бизнес – центра. При посещении бизнес центра ” Иж – Спектр” не нужно будет тратить время на оформление пропуска и поиск места для автомобиля: парковка размещается на площади в 200 метров кв.

Офисное здание находится на одной из центральных улиц Ижевска, здесь большая проходимость. Недалеко находится автовокзал, с которого приходит много иногородних посетителей. Центр надежно охраняется. Офисы в аренду сдаются различной площади, есть складские помещения.

Арендовать офис в Ижевске стоит в среднем 500 рублей за квадратный метр. Есть офисы повышенной комфортности, их стоимость составляет 1200-1500 рублей. Можно найти помещение на окраине города за 350 рублей. Стоимость напрямую от собственников может отличаться от той, что предлагают фирмы – посредники. В бизнес центре ” Иж – Спектр” помещения сдаются напрямую от собственника, а стоимость квадратного метра начинается от 800 рублей. Есть офисы различных категорий.

Снять офис в Ижевске не так сложно, если знать куда обращаться. Торгово – офисный центр ” Иж – Спектр” – лучшее решение для вашего бизнеса. Каждый клиент найдет здесь то, что нужно.