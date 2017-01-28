Как выбрать лестницу для дома

Практически каждый владелец двухэтажного частного дома сталкивался с проблемой выбора подходящей лестницы. Стоит отметить, что при помощи правильно подобранной лестницы вы сможете даже улучшить внешний вид своего дома. Существует довольно много моделей лестниц. Поэтому выбрать такое изделие не так уж и просто.

Сегодня можно найти немало сайтов, которые позволят вам заказать онлайн наиболее подходящую лестницу. Например, если вы хотите купить винтовые лестницы недорого , то вы можете сделать это при помощи одного из таких сайтов.

Рекомендуется заранее определиться с материалом, из которого может изготавливаться лестница. Не секрет, что они могут быть сделаны из разных материалов. Например, ступени могут быть сделаны из металла, мрамора, гранита или даже стекла. Стоит отметить, что особое внимание следует уделить именно материалу ступеней. Дело в том, что именно они получают максимальный уровень нагрузки.

Наиболее долговечным и прочным является нержавеющая сталь. Ее срок службы в среднем составляет около 50 лет. К преимуществам этого материала можно отнести то, что он обладает стойкостью к коррозии. Также ступени могут быть сделаны из окрашенной или хромированной стали. Такие изделия в среднем служат около пяти лет.

Ступени могут изготавливаться и из камня. Рекомендуется покупать лестницы из гранита или кварцита. Дело в том, что такие породы камня наиболее твердые и поэтому именно они обладают максимальным сроком службы. Иногда используют природный мрамор и агломрамор. Стоит отметить, что эти породы являются мягкими. Поэтому уже после нескольких лет использования такие ступени начинают стираться.

Если вам не нравятся изделия из камня, то вы можете поискать ступени из дерева. Максимально прочной является древесина тика, ясеня, ореха и махагонии. Данные породы обладают устойчивостью к избыточной влажности и к различным атмосферным явлениям. Не рекомендуется покупать лестницы из бука. Дело в том, что такая древесина со временем может деформироваться. Особенно, если лестница будет установлена в помещении с повышенным уровнем влажности.