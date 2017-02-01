Основные разновидности вибрационных плит



Сегодня в строительстве, промышленном производстве активно используют виброплиты. Предназначены они для уплотнения и утрамбовывания сыпучих материалов типа щебня, гравия, песка и других. Интересно, что на рынке представлены плиты не только западных и азиатских производителей, но и вполне приличные плиты отечественных компаний, которые тоже пользуются спросом.

Классификация виброплит по способу питания

Бензиновые

Бензиновые вибрационные плиты отличаются небольшими размерами и одновременно большой мощностью. Не зависят от внешнего источника питания, так как работают на топливе, их можно использовать даже при отрицательной температуре воздуха на улице, неприхотливы в своем обслуживании.

Из недостатков можно выделить сравнительно большой вес (сами по себе они компактны, но их сильно утяжеляет бензиновый двигатель), а также высокую стоимость. Если сложить все плюсы и минусы, то бензиновые виброплиты — это самый оптимальный вариант с точки зрения соотношения качества и цены. Бензиновые строительные виброплиты могут иметь вес от 75 до 200 и даже более килограммов.

Электрические

Как несложно догадаться, работают от электрической сети. Среди их главных достоинств можно выделить относительно небольшую стоимость, практически бесшумную работку и экологичность (отсутствие выхлопных газов — тоже немаловажное преимущество). Но есть у них и весьма существенные недостатки.

Например, электрические вибрационные плиты всегда имеют небольшую мощность, они зависят от внешнего источника питания, являются проводными, требуют больших затрат на электроэнергию. Часто их используют в бытовых целях, либо индивидуальные предприниматели, которые самостоятельно работают на небольших строительных объектах.

Дизельные

Дизельные виброплиты обладают очень большой мощностью и, как следствие этого, очень большой производительностью. Используются, как правило, на строительстве крупных объектов. Из преимуществ можно отметить долговечность, большую мощность, безотказность работы и экономичность (дизельное топливо дешевле бензина). Недостаток – высокая цена.