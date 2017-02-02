Современные жалюзи: в чем их преимущества и как правильно выбрать?



Уже давно жалюзи прочно заняли свою нишу на рынке товаров и услуг и стали альтернативным вариантом обычным занавескам. Такой вопрос начал появляться с заменой старых деревянных окон на современные и практичные пластиковые конструкции. В самом начале своего появления на рынке жалюзи имели всего несколько вариантов исполнения, но учитывая популярность, которую они мгновенно приобрели, дизайнеры поработали над их разновидностями. Теперь данные изделия считаются важным элементом в оформлении интерьера дома или офисного помещения.

Существует еще определенное количество людей, которые не приемлют такой вариант декорирования окон у себя дома. Однако, как показывает статистика, таких людей с каждым днем становится все меньше, и современные изделия продолжают вытеснять старые варианты декора окон. Если все же вопрос о том, что лучше: шторы или жалюзи, возник, значит нужно детально рассмотреть те и другие с их достоинствами и недостатками.

Преимущества жалюзи

Большим и важным достоинством жалюзи считаются их солнцезащитные функции, а также большая возможность воздухообмена. По сравнению с плотными тканевыми шторами, жалюзи могут задерживать солнечные лучи, при этом обеспечивая достаточное поступление воздуха. В закрытом виде они способны на 95% и даже более препятствовать проникновению ярких солнечных лучей, тем самым защищая от выгорания мебель и предметы в помещении. Любые, даже самые плотные тканевые шторы не способны обеспечить такие показатели. Кроме того, в темное время жалюзи полностью защищают помещение от просмотра со стороны улицы, с чем не справятся традиционные гардины.

Другим, не менее неоспоримым аспектом плюса жалюзи перед тканевыми вариантами является гигиеничность и простота в уходе за ними. Так, данные изделия, даже если они и тканевые, не способны накапливать пыль и грязь на своей поверхности. Их не требуется чистить каждый раз, так как поверхность можно обработать специальными средствами, которые отталкивают пыль, и достаточно протереть их 1 раз в квартал. Как известно, занавески требуют большего ухода: стирка, глажка и прочее.

К преимуществам уже можно отнести и широкий ассортимент, и разнообразие конструкций и видов этих изделий. С их помощью можно создавать замечательный и современный интерьер, причем как дома, так и в офисном помещении.

Удобство монтажа – также неоспоримое преимущество жалюзи перед другими видами декора окон. Данные конструкции можно устанавливать в оконные проемы как снаружи, так и внутри рам, и для этого не требуется специальных приспособлений для крепления, достаточно нескольких шурупов, которые, как правило, идут в комплекте с жалюзи. А вот тканевые занавески, тюли и шторы вешают на специальные карнизы, они требуют наличия всевозможных крючков для их крепления.

Доступная стоимость жалюзи играет не последнюю роль в их пользу. Приобретение и монтаж таких конструкций обойдется дешевле, чем покупка, пошив и крепление штор, гардин или тюли.

Теперь становится понятным, почему данные изделия так востребованы. Удобство, функциональность, эргономичность, современность дизайна, большой выбор цветовых решений, стилей, конструкций и фактур, разумная цена – все это дает возможность каждому принять решение и выбрать именно жалюзи для выполнения функций штор и декора помещения.

Как правильно выбрать жалюзи?

Учитывая такой большой ассортимент, становится сложно выбрать для себя подходящий вариант. Для этого стоит рассмотреть основные виды подобной продукции.

Конструктивно жалюзи на современном рынке представлены в вертикальных, горизонтальных и роликовых исполнениях. Они самые универсальные и востребованные, так как отлично подходят для всех помещений. При этом их монтаж не занимает много времени, они не влияют на пространство комнаты. С их помощью можно легко регулировать освещение путем вращения ламелей в разные стороны. Материалом для изготовления таких вариантов может стать: металл, пластик, текстиль, дерево и другие. Цветовая гамма изделий самая разнообразная, поэтому выбрать их можно под любой стиль и интерьер помещения.

Роликовые жалюзи выполняют в виде рулонных штор и тканевых ролетов. Они считаются самым современным и изысканным вариантом декора окон и всего помещения. Как правило, их изготавливают из материалов на тканевой основе и специальных полотен. Вариантов исполнения и цветов имеется большое разнообразие, поэтому вопрос о том, какие конкретно выбрать жалюзи, стоит рассматривать из личных предпочтений.