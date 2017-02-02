Строительство домов из бруса в Санкт-Петербурге

В последнее время брусовые постройки пользуются огромной популярностью. Всё больше людей отдают предпочтение именно этому строительному материалу. И это вполне объяснимо.

Преимущества бруса

Брус считается экологически чистым материалом, который не нуждается в дополнительной отделке. Дома из бруса выглядят роскошно и богато.

Брус идеально подходит для постройки дома, коттеджа или же бани. Такой строительный материал обладает высоким уровнем звукоизоляции, что немаловажно.

Древесина всегда была востребованной, так как по своему качеству и долговечности не уступает другим стройматериалам. Она характеризуется высокой теплоизоляцией. В помещениях из бруса в зимнее время года достаточно тепло, а в летнее — прохладно.

Наша компания занимается строительством из бруса на протяжении многих лет. Мы уже успели заслужить доверие и уважение наших клиентов, поэтому вы можете нам доверять. Если вы решили осуществить свою мечту, построив дом или коттедж из бруса, и ищете компанию, на которую можно положиться, обращайтесь к нам. Наши специалисты справятся с работой в максимально короткое время. Коттеджи из бруса от нашей компании порадуют вас своим оригинальным, роскошным внешним видом. Мы удивим вас высоким качеством работы и стоимостью наших услуг. Ознакомиться с проектами построек можно на сайте нашей компании.

Почему стоит выбрать нашу компанию?

Наши специалисты обладают высоким уровнем квалификации и многолетним опытом работы.

Мы не только предложим свои проекты домов, но и сможем воплотить в жизнь любой ваш замысел.

Профессионалы нашей компании тщательно следят за обработкой стройматериала. Брус обрабатывается специальными огнеупорными и антисептическими средствами, что значительно повышает безопасность постройки.

Мы выполним работу в кратчайшие сроки, порадовав вас не только высоким качеством, но и невысокой стоимостью строительных работ.

Не менее востребованными считаются срубы домов. Их главным преимуществом является экологичность. Такие дома обладают благоприятным микроклиматом и особой энергетикой.

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