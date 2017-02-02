Ремонт и дизайн кухни: несколько важных советов

Кухня — это, пожалуй, самое важное помещение в любой квартире. Здесь готовят пищу, сюда приходит покушать вся семья. Ремонт кухни — задача, мягко говоря, далеко не простая. Множество коммуникаций, встроенной бытовой техники делают быстрый ремонт практически невозможным. Хотя бывают и исключения. Впрочем, о ремонте стоит рассказать детальнее.

Важные нюансы, о которых необходимо знать перед началом ремонта:

Размер помещения. Его необходимо измерить десять раз вдоль и поперек. И дело даже не в том, что какие-то шкафчики могут не влезть в отведенное для них место. Просто от конкретных размеров будет зависеть и дизайн, и планировка. Если кухня небольшая и имеет более-менее правильную геометрическую кухню, то лучший вариант — это Г-образная планировка, если помещение вытянутое, то лучше расставить мебель по двум параллельным линиям. Если же размер кухни большой, можно осуществлять расстановку мебели по типу острова, ставя стол, стулья, всю обеденную столовую зону по центру комнаты. Кстати, ремонт кухни сегодня проще заказать, чем делать самостоятельно: в некоторых случаях это выйдет даже дешевле; Отделка. Если позволяют деньги, то дизайнеры советуют отделать кузню натуральным или хотя бы искусственным камнем — это современный модный тренд. Ну а если денег мало, то можно облицовывать стены и пол плиткой. Интересно, что сегодня можно встретить специальные кухонные стеновые панели из стекла с различными рисунками. Это тоже неплохой вариант отделки, но декорировать таким способом можно только рабочую часть помещения (там, где стоит плита и мойка, чтобы было понятнее); Мойка. Это самое главное место на кухне, возле которого любая хозяйка проводит уйму времени, готовя завтраки, обеды и ужины, а потом вымывая посуду. Поэтому к ее выбору тоже следует подойти рационально. В плане дизайна лучше предпочесть не чудовища из нержавеющей стали, а гранитные мойки (их изготавливают из гранитной крошки). Стоят они ненамного дороже обычных, зато будут выглядеть весьма привлекательно с эстетической точки зрения; Для освещения лучше всего использовать направленные светодиодные лампы