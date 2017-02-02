03 Февраль, 2017


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Основные типы кондиционеров и их характеристика

Дата:
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Современный кондиционер — это многофункциональное устройство, которое может не только охлаждать воздух, но и нагревать его, а также проводить дополнительную вентиляцию помещение и даже очищать воздух от вредных газовых примесей. Чудо техники! Правда, выбрать какую-то конкретную модель не так и просто без советов профессионалов.

Классификация кондиционеров

Мобильные

Они представляют собой устройства относительно небольшого размера, которые можно разместить в любой комнате. У них есть гофрированный шланг, который можно вывести в окно, на балкон, в вентиляционную шахту — в любое место, где есть свежий воздух. Горячий воздух покидает помещение, а холодный остается. Иногда производители комплектуют мобильные кондиционеры системами очистки и увлажнения воздуха. Главное преимущество таких агрегатов — мобильность, недостаток — сравнительно малая мощность и небольшой охват охлаждаемой площади, необходимость постоянного ручного слива конденсата.

Настенные сплит-системы

Самый распространенный и популярный вариант кондиционеров. Настенная сплит-система всегда состоит из двух блоков — внутреннего и внешнего. Внутренний располагается на стене в квартире, а внешний выходит на улицу (его вешают на отвес балкона или под оконной рамой). Помимо охлаждения, могут работать на обогрев, увлажнение, очистку и даже ионизацию воздуха.

Такие агрегаты просты, безопасны, управление осуществляется с помощью дистанционного пульта. На пульте можно удаленно делать различные настройки: устанавливать определенную температуру воздуха, время начала и конца работы кондиционера и другие. Достоинства таких кондиционеров — простота конструкции и широчайший диапазон мощности. Недостаток — они не могут обеспечивать помещение свежим, только что забранным на улице воздухом.

Кассетные

Устанавливаются только под подвесными потолками. Их главная особенность — наличие нескольких пазов для выхода воздуха, а также полная незаметность и бесшумность. Идеальный вариант для тех людей, которые не желают портить дизайн комнаты наличием там кондиционера. Но он имеет малую мощность.

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