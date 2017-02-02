Модные веяния в выборе жалюзи: оптимальный вариант для вашего интерьера



Закрывать окна шторами от чрезмерного солнечного света, для создания уюта и особенного декора в помещении необходимо. Но в последнее время многие люди заменили тяжелые портьеры легкими, эргономичными и стильными, а также функциональными жалюзи. Можно подобрать оригинальные вертикальные и горизонтальные модели, изготовленные из разных материалов с учетом общей стилистики конкретного помещения.

Основные вариации: что предпочтительнее для современных покупателей?

Удобные вертикальные ламели — оптимальное решение для гостиной, спальни, детской комнаты. Они выполняются из плотных текстильных материалов, имеют разнообразные принты, отличаются друг от друга эффектными расцветками. С помощью такой конструкции можно легко регулировать интенсивность освещения, создавать определенное декоративное оформление в жилом помещении.

Горизонтальные вариации уместны для использования в жилых и офисных помещениях. Самыми практичными считаются алюминиевые ламели, которые не боятся, влаги, высоких и низких температур, отлично противостоят отрицательным механическим воздействиям. Они могут заменять шоры или идти в качестве дополнения к ним. Часто потребители выбирают цветные горизонтальные жалюзи, чтобы разнообразить интерьер помещения.

Плиссе — еще одна модная тенденция завешивания оконных конструкций. Это жалюзи в виде «гармошки», которые не мнутся и прекрасно отталкивают пыль. А рулонные жалюзи могут изготавливаться из натурального бамбука, что особенно ценно в наш век синтетических материалов. Последние могут использоваться для полного затенения помещения, что весьма удобно.

Римские шторы пользуются большой популярностью за счет возможности красивой, эффектной драпировки выразительными, мягкими складками. Для их изготовления производители используют плетеную древесину или бамбук. Еще одна вариация — мультифактурные шторы. Красивые изделия представляют собой чередование ламелей из разных материалов — к примеру, из ткани и пластика. Они не просто предохраняют помещение от солнца, но и делают это с особенным шиком и эстетикой. Разнообразные вставки и гармоничные узоры непринужденно украшают оконные проемы.

Модные тенденции: что лучше выбрать сегодня?

Если вы привыкли следовать за модой и ищете самые актуальные решения, запомните, что современные жалюзи должны быть практичными и оригинальными, но без тяжеловесных декоративных элементов. Эксперты рекомендуют удобные рулонные шторы, которые крепятся на разные створки, отличаются малым весом и занимают совсем мало места.

В гостиной, спальне, на лоджии можно повесить деревянные горизонтальные жалюзи, которые защитят от ультрафиолетовых лучей и помогут создать особенную композицию уюта. Вертикальные модели в японском стиле представляют собой элемент декора, который сделан из шелка и тонкого бамбука. Некоторые модели дополнительно включают воздушную тюль. Необычайно красиво и стильно смотрятся очень модные жалюзи нового поколения, где ламели аккуратно завернуты в тюлевую ткань. Создается невообразимый эффект, который точно оценит каждый покупатель, любитель неординарных и изысканных решений.

Простота, отсутствие блеска, грация и изящество — вот основные показатели для современных жалюзи. Настоящие картины с традиционными японскими мотивами, оригинальные абстрактные рисунки — все это находится на пике популярности. Если вы привыкли следовать современной моде, не откажите себе в выборе качественных и необычных мультифактурных штор, которые прекрасно заменят обычные занавески и классические жалюзи. Также можно подобрать жалюзи в стиле «волна», которые будут прекрасно рассеивать свет и создавать уникальные эффекты.

Если вы предпочитаете натуральные материалы, попробуйте использовать жалюзи, выполненные в стиле «плетеного дерева». Они представляют собой тоненькую соломку из бамбука, которая отличается экологичностью, гармонично вплетается в любой дизайн интерьера и дополняет его своей сдержанной простотой.