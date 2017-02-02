Какая дверь подойдет именно вам

Раньше для того, чтобы обезопасить свою квартиру от проникновения непрошеных гостей, приходилось устанавливать массивные, неприглядные на вид утепленные металлические двери. Сейчас же потребность в красоте и безопасности можно удовлетворить, установив себе входные стальные двери. Из простых металлических листов с массивными грубыми на вид замками двери превратились в изящные конструкции, которые могут служить отличным дополнением вашего интерьера. Здесь не пройдет не только грабитель, но и дурной вкус.

Тем, кто сменил большой многоквартирный дом на уютный загородный коттедж, стоит подумать о приобретении качественных и надежных ворот. Обычные стальные ворота может и привлекут достаточно недорогой ценой, но пользы от них мало. Гораздо более эффективным и эргономичным вариантом будет установить откатные ворота. Они, в отличие от кованых ворот с калиткой, открываются вдоль линии ограждения, что помогает дополнительно сэкономить место. А какой находкой станут такие ворота в снежно-дождливое время, только представьте, вам больше не придется выходить из машины, когда сверху сыплет мелкая пороша, а под ногами противно хлюпает и заливается в ботинки грязь и вода. Вам достаточно будет только нажать на кнопку, так как конструкция автоматизирована.

Теперь скажем пару слов о том, что еще может повысить ваш статус и подчеркнет бесподобное чувство стиля – возможно вам нужно установить новые элитные шпонированные двери. Такая продукция стала весьма популярным продуктом на российском рынке, но что же такое шпон? Это тонкий лист, изготовленный из древесины, наклеенный на деревянную основу и покрытый лаком. Их конструкция сходна с аналогичной конструкцией ламинированных дверей – каркас, листья МДФ, отделочный слой. При этом такие двери по прочности не уступают своим аналогам из других материалов, а по некоторым показателям даже превосходят их. Основные преимущества таких дверей:

хорошее соотношение цены и качества – вы получаете дверь из цельного массива за сравнительно небольшие деньги

эстетичность – большой выбор вариантов дизайнерских решений, способных удовлетворить даже самому взыскательному вкусу

стойкость к коррозии и высыханию

тепловая и звуковая изоляция – отличает конструкцию и герметичность при закрывании

Основным недостатком такого материала является то, что он неустойчив к влаге, поэтому хоть такую дверь и не запрещено устанавливать в ванной комнате, делать это не рекомендуется.

Качество и надежность – вот главные характеристики той двери, которую вы ищите.