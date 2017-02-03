Преимущества светодиодных фитоламп



Всем известно, что растениям для нормального роста необходим солнечный свет. А некоторые виды нуждаются в очень большом количестве света, и это касается практически всех декоративных растений, которые выращиваются в квартирах на подоконниках или крытых оранжереях. И часто без дополнительного источника света для выращивания таких растений не обойтись.

Различные осветительные приборы использовались в этих целях достаточно давно, но с появлением так называемых светодиодных фитоламп стало возможным эффективное и, главное, экономичное подсвечивание домашних или тепличных растений.

В фитолампах используются простые светодиоды и специальная микросхема, которая позволяет контролировать цветовую гамму испускаемого лампой света. И если человек лучше воспринимает сочетание жёлтого и зелёного цветов или полноценный белый, то для растений лучше использовать красный и синий цвета. Красный цвет способствует лучшему развитию корневой системы, в то время как синее излучение помогает фотохимическим процессам и, прежде всего, улучшает фотосинтез. Перейдя по ссылке http://7207971.ru/magazin?mode=folder& folder_id=139962609 , вы сможете найти много полезной информации о преимуществах таких фитоламп. Также на этом сайте можно узнать об особенностях различных моделей фитоламп. Это позволит вам лучше разобраться в тонкостях применения дополнительной подсветки для растений. А ещё там можно приобрести фитолампы как для комнатных растений, так и для больших тепличных хозяйств.

Как и любые светодиодные светильники, фитолампы отличаются своей экономичностью и долговечностью. Растения получают сбалансированный свет, который оптимально подходит для их развития. Также стоит отметить, что такие лампы не вырабатывают тепло, поэтому можно не беспокоиться о перегреве растений. Даже если сильно приближать такую лампу к растению, оно не пострадает. А возможность регулировать яркость света, позволяет использовать их для растений с разной потребностью в свете.