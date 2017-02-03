Солнце, ветер и вода – наши зеленые друзья

Если вы построили или купили собственный дом за городской чертой, то забота о комфортном проживании будет заботить вас все оставшееся время. Это в городской квартире, где тепло, вода, свет всегда в наличии, и это почти не зависит от вас, только вовремя оплачивайте все доступные вам услуги. Жизнь за городом преподносит человеку совсем другие задачи.

Системы отопления здорово разнятся по многим параметрам и выбор нужной здорово затруднен для человека, которому нужно выбрать самую оптимальную и удобную для него систему. В любой из этих систем есть свои плюсы и минусы. Можно в доме установить радиаторы под каждым окном или под полами уложить трубы и сделать отопление совершенно незаметным. Батареи или полы должны быть теплыми, а это, в первую очередь, зависит какой у вас будет установлен котел.

Источником энергии для отопительной системы, на сегодняшний день, является природный газ, электричество,твердые и жидкие знергоносители. Время идет и если требуется текущий ремонт, модернизация отопителсистемы, то исполнителей можно подыскать на сайте http://master-santekhnik.ru/uslugi/remont-otopleniya-v-chastnom-dome и они же вполне могут вам помочь в переоборудовании всей системы и использовании более дешевого топлива. Продвинутые компании вам предложат более современный и экономичный вариант, с комбинированным источником энергии, одним из которых возможно будет солнце.

Любое топливо стоит больших денег, и оно вредит природе и человеку. Солнце, ветер, вода – вот что почти ничего не стоит, это и есть возобновляемые источники энергии и они практически не отравляют нам жизнь. Правда, оборудование для преобразования солнечной и другой энергии, на сегодняшний день, стоит дорого и окупается весьма продолжительное время, но за этими технологиями будущее. Солнечная энергия, сегодня, вполне справляется с возложенной на нее задачей – подогрева теплоносителя. Применение электрического или газового бойлера, емкости – аккумулятора, соответствующей автоматики, совместно с солнечными коллекторами, дает перспективный толчек в использовании энергии будущего.