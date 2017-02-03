Как выбрать аудиторскую фирму



В некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда по окончании финансового года компании необходимо узнать положение финансовых дел. Наиболее правильным подходом, при этом, является тот, когда собственник стремится узнать о ситуации. Также выбор аудиторской фирмы может быть поручен руководителю организации, который отвечает за бухгалтерию.

Если подбором компании для аудита занимается директор или руководитель бухгалтерии, этот подход может скрывать ряд подводных камней: для реализации аудита иногда приглашают знакомых лиц, а в законодательном порядке нарушения могут быть завуалированы.

Подобрать подходящую компанию можно с помощью возможностей интернета. В сети можно найти большое количество сайтов подобных фирм. К примеру, если вы перейдете по адресу https://kskgroup.ru/uslugi/audit/auditorskie-uslugi , то вы сможете попасть на сайт одной из аудиторских компаний, предлагающей качественные услуги по адекватным расценкам. Вы можете нанять сотрудников этой фирмы.

Существуют определенные рекомендации, которые помогут вам не совершить ошибку, выбирая ту или иную аудиторскую службу. Организация и ее сотрудники должны осознавать необходимость качественного исполнения услуг по договору. Они должны хорошо разбираться в соответствующем законодательстве, знать тонкости исследуемого направления промышленной деятельности, бухучета, налогообложения, юридической сферы.

Вы можете обратиться в те компании, которые обладают узкоспециализированными знаниями в какой-либо определенной промышленной сфере деятельности. При выборе организации – исполнителя вы должны учитывать два направления имеющихся характеристик: формальное и профессиональное. Формальная категория описывает наличие у фирмы определенных характеристик, регламентированных на государственном уровне, законодательно, предписанных организациями, регламентирующими деятельность фирм этой сферы.

Профессиональное направление предполагает необходимый уровень профессионального мастерства сотрудников, опыт деятельности, наличие продвинутой системы проверки качества услуг.