04 Февраль, 2017


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Где лучше арендовать офисное помещение?

Дата:
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Где лучше арендовать офисное помещение?

Где лучше арендовать помещение под офис? Этот вопрос является одним из самых актуальных. Во-первых, обратите внимание на то, что в центре города всегда большой поток людей, благодаря этому количество потенциальных клиентов увеличивается. Во-вторых, офисы, которые находятся в торговых и бизнес-центрах, более привлекательны для людей. В-третьих, будьте готовы к тому, что арендная плата в центре города несколько дороже, чем в других районах.

Не всем предпринимателям по карману покупка офиса в бизнес-центре. Действительно, такое вложение денежных средств является очень выгодным. Если вы не сможете развивать свой бизнес, то заработаете на аренде помещений.

Перед тем, как арендовать офис, следует узнать будут ли у вас в бизнес-центре конкуренты. Если такие есть, то лучше арендовать его в другом помещении, таким образом вы будете уверены в том, что ваших клиентов никто не “переманит” выгодными акциями, бонусами и скидками. На сайте http://www.biz-cen.ru/msk/ вы можете ознакомиться с огромным ассортиментом офисных помещений, арендной платой в определённом районе города и выбрать тот торговый центр, который вам идеально подходит по месторасположению и другим факторам.

Ни для кого не секрет, что для некоторых предпринимателей актуально нахождение складских помещений неподалёку от офиса. Это актуально в тех случаях, когда товары реализуются непосредственно в офисе. Именно поэтому важно арендовать офис и склады в одном помещении, также они могут находиться неподалёку друг от друга.

Если вы присмотрели для себя идеальный офис либо сомневаетесь в своём выборе, то лучше обратиться к специалистам, которые предоставляют услуги по аренде коммерческой недвижимости. Вместе с риэлтором вы сможете посмотреть помещение воочию, узнать точную сумму арендной платы. Если вас все устраивает, тогда можно заключить с арендатором договор. Максимальный срок аренды составляет 11 месяцев, в договоре обязательно указывается пункт о том, что при желании его можно пролонгировать. Обратите внимание на то, что договоры имеют юридическую силу, ведь их заверяет нотариус.

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