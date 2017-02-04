Свет может играть не только на пользу. Существуют помещения, где осветительные приборы, могут стать виновником аварий, пожаров или взрывов. Во избежание этого изготавливают взрывозащищенные светильники.

Сила в деталях

Освещение в помещениях с повышенной опасностью взрывов – работа, которая не терпит неточностей или недоработок. На карту поставлены не только денежные вопросы, но и человеческие жизни.

Безопасные светильники созданы таким образом, чтобы возможность воспламенения или взрыва была исключена (взрыв возможен только внутри устройства). Они имеют:

плотность сопряжения деталей;

наличие дренажных зазоров – при возникновении внутреннего взрыва газ выйдет наружу;

исключение нагрева каких-либо деталей;

крепкую защитную оболочку.

Используют осветители с дополнительными защитными функциями на таких участках:

автозаправки;

шахты;

лаборатории;

склады, где хранятся взрывоопасные средства;

заводы по нефтепереработке;

военные полигоны;

заводы, производящие горючие или лакокрасочные материалы;

производство летучей продукции.

Взрывоопасные зоны

Существует 3 взрывоопасные зоны

0 – Максимальная опасность. Помещение или территория где постоянно присутствует взрывоопасная смесь (требования по безопасности к светильникам, используемым в этой зоне – завышенные).

1 – Зона в которой существует опасность присутствия взрывоопасной смеси или она периодически появляется на непродолжительный период.

2 – Опасность взрыва – минимальная.

Маркировка и сертификация – обязательные атрибуты

Взрывозащищенные светильники подлежат обязательной сертификации и жестким проверкам на всех этапах производства. Для Украины это ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.13-99 и другие нормативно-технические документы, регламентирующие применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Класс безопасности прописан для каждого устройства.

*нельзя устанавливать в шахтах опасных по рудничному газу

“Ex” – обозначение, которое указывает на соответствие оборудования требованиям ГОСТ.

Разновидности взрывозащищенных светильников по типу монтажа

Способ крепления играет не последнюю роль при использовании в помещениях с повышенными требованиями к безопасности. Неправильная установка (неверно рассчитанная высота или направление светового потока) может вызвать дополнительные трудности.

Потолочное крепление – самый безопасный метод. Исключается возможность механических повреждений прибора. Монтируются навесным или встроенным способом – НПП и НСП.

Настенные взрывозащищенные светильники крепятся накладным способом. Используются реже. Подходят для для освещения коридоров, для дополнительной подсветки отдельных зон.

Стоит отметить отдельный вид осветителей специального назначения работающий от аккумулятора с небольшими габаритами и легким весом. Используется при отсутствии стационарных приборов или электросети.

Чтобы источник света не стал источником взрыва

Для этого специфичного вида осветителей популярными лампами являются: лампы накаливания, люминесцентные лампы, и светодиодные.

Светильники с лампами накаливания представляют собой корпус, выплавленный из алюминия со встроенным патроном и защитным колпаком с противоударного или боросиликатного стекла.

Люминесцентные лампы известны своим экономичным расходом и длительным сроком службы. Для повышения уровня безопасности при их производстве придерживаются максимально плотного соединения внутренних элементов. Рекомендуется использовать внутри помещений, так как они не переносят минусовых температур.

Светодиодные. Отличаются от предшественников стойкостью к механическим повреждениям и ударам. Не чувствительны к скачкам в электросетях. Основное достоинство – безопасная эксплуатация на улице, в помещении, в шахтах.

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