04 Февраль, 2017


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Взрывозащищенные светильники

Дата:
Новости компаний
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Свет может играть не только на пользу. Существуют помещения, где осветительные приборы, могут стать виновником аварий, пожаров или взрывов. Во избежание этого изготавливают взрывозащищенные светильники.

Сила в деталях

Освещение в помещениях с повышенной опасностью взрывов – работа, которая не терпит неточностей или недоработок. На карту поставлены не только денежные вопросы, но и человеческие жизни.

Безопасные светильники созданы таким образом, чтобы возможность воспламенения или взрыва была исключена (взрыв возможен только внутри устройства). Они имеют:

  • плотность сопряжения деталей;
  • наличие дренажных зазоров – при возникновении внутреннего взрыва газ выйдет наружу;
  • исключение нагрева каких-либо деталей;
  • крепкую защитную оболочку.

Используют осветители с дополнительными защитными функциями на таких участках:

  • автозаправки;
  • шахты;
  • лаборатории;
  • склады, где хранятся взрывоопасные средства;
  • заводы по нефтепереработке;
  • военные полигоны;
  • заводы, производящие горючие или лакокрасочные материалы;
  • производство летучей продукции.

Взрывоопасные зоны

Существует 3 взрывоопасные зоны

0 – Максимальная опасность. Помещение или территория где постоянно присутствует взрывоопасная смесь (требования по безопасности к светильникам, используемым в этой зоне – завышенные).

1 – Зона в которой существует опасность присутствия взрывоопасной смеси или она периодически появляется на непродолжительный период.

2 – Опасность взрыва – минимальная.

Маркировка и сертификация – обязательные атрибуты

Взрывозащищенные светильники подлежат обязательной сертификации и жестким проверкам на всех этапах производства. Для Украины это ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.13-99 и другие нормативно-технические документы, регламентирующие применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Класс безопасности прописан для каждого устройства.

*нельзя устанавливать в шахтах опасных по рудничному газу

“Ex” – обозначение, которое указывает на соответствие  оборудования требованиям ГОСТ.

Разновидности взрывозащищенных светильников по типу монтажа

Способ крепления играет не последнюю роль при использовании в помещениях с повышенными требованиями к безопасности. Неправильная установка (неверно рассчитанная высота или направление светового потока) может вызвать дополнительные трудности.

  • Потолочное крепление  – самый безопасный метод. Исключается возможность механических повреждений прибора. Монтируются навесным или встроенным способом – НПП и НСП.
  • Настенные взрывозащищенные светильники крепятся накладным способом.  Используются реже. Подходят для для освещения коридоров, для дополнительной подсветки отдельных зон.

Стоит отметить отдельный вид осветителей специального назначения работающий от аккумулятора с небольшими габаритами и легким весом. Используется при отсутствии стационарных приборов или электросети.

Чтобы источник света не стал источником взрыва

Для этого специфичного вида осветителей популярными лампами являются: лампы накаливания, люминесцентные лампы, и светодиодные.

  • Светильники с лампами накаливания представляют собой корпус, выплавленный из алюминия со встроенным патроном и защитным колпаком с противоударного или боросиликатного стекла.

  • Люминесцентные лампы известны своим экономичным расходом и длительным сроком службы. Для повышения уровня безопасности при их производстве придерживаются максимально плотного соединения внутренних элементов. Рекомендуется использовать внутри помещений, так как они не переносят минусовых температур.

  • Светодиодные. Отличаются от предшественников стойкостью к механическим повреждениям и ударам. Не чувствительны к скачкам в электросетях. Основное достоинство – безопасная эксплуатация на улице, в помещении, в шахтах.

При покупке проверяйте соответствие маркировки и сертифицирование продукции. Все сертифицированные светильники  Вы найдете в каталогах интернет-магазина АксиомПлюс https://axiomplus.com.ua/

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