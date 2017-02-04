Свет может играть не только на пользу. Существуют помещения, где осветительные приборы, могут стать виновником аварий, пожаров или взрывов. Во избежание этого изготавливают взрывозащищенные светильники.
Сила в деталях
Освещение в помещениях с повышенной опасностью взрывов – работа, которая не терпит неточностей или недоработок. На карту поставлены не только денежные вопросы, но и человеческие жизни.
Безопасные светильники созданы таким образом, чтобы возможность воспламенения или взрыва была исключена (взрыв возможен только внутри устройства). Они имеют:
- плотность сопряжения деталей;
- наличие дренажных зазоров – при возникновении внутреннего взрыва газ выйдет наружу;
- исключение нагрева каких-либо деталей;
- крепкую защитную оболочку.
Используют осветители с дополнительными защитными функциями на таких участках:
- автозаправки;
- шахты;
- лаборатории;
- склады, где хранятся взрывоопасные средства;
- заводы по нефтепереработке;
- военные полигоны;
- заводы, производящие горючие или лакокрасочные материалы;
- производство летучей продукции.
Взрывоопасные зоны
Существует 3 взрывоопасные зоны
0 – Максимальная опасность. Помещение или территория где постоянно присутствует взрывоопасная смесь (требования по безопасности к светильникам, используемым в этой зоне – завышенные).
1 – Зона в которой существует опасность присутствия взрывоопасной смеси или она периодически появляется на непродолжительный период.
2 – Опасность взрыва – минимальная.
Маркировка и сертификация – обязательные атрибуты
Взрывозащищенные светильники подлежат обязательной сертификации и жестким проверкам на всех этапах производства. Для Украины это ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.13-99 и другие нормативно-технические документы, регламентирующие применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Класс безопасности прописан для каждого устройства.
*нельзя устанавливать в шахтах опасных по рудничному газу
“Ex” – обозначение, которое указывает на соответствие оборудования требованиям ГОСТ.
Разновидности взрывозащищенных светильников по типу монтажа
Способ крепления играет не последнюю роль при использовании в помещениях с повышенными требованиями к безопасности. Неправильная установка (неверно рассчитанная высота или направление светового потока) может вызвать дополнительные трудности.
- Потолочное крепление – самый безопасный метод. Исключается возможность механических повреждений прибора. Монтируются навесным или встроенным способом – НПП и НСП.
- Настенные взрывозащищенные светильники крепятся накладным способом. Используются реже. Подходят для для освещения коридоров, для дополнительной подсветки отдельных зон.
Стоит отметить отдельный вид осветителей специального назначения работающий от аккумулятора с небольшими габаритами и легким весом. Используется при отсутствии стационарных приборов или электросети.
Чтобы источник света не стал источником взрыва
Для этого специфичного вида осветителей популярными лампами являются: лампы накаливания, люминесцентные лампы, и светодиодные.
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Светильники с лампами накаливания представляют собой корпус, выплавленный из алюминия со встроенным патроном и защитным колпаком с противоударного или боросиликатного стекла.
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Люминесцентные лампы известны своим экономичным расходом и длительным сроком службы. Для повышения уровня безопасности при их производстве придерживаются максимально плотного соединения внутренних элементов. Рекомендуется использовать внутри помещений, так как они не переносят минусовых температур.
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Светодиодные. Отличаются от предшественников стойкостью к механическим повреждениям и ударам. Не чувствительны к скачкам в электросетях. Основное достоинство – безопасная эксплуатация на улице, в помещении, в шахтах.
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