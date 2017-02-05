Выбираем люстру для дома

Первое появление лампочки стало началом нового этапа в жизни человечества. В те времена свет выполнял свою главную функцию: являлся источником освещения для людей, когда естественного света становилось недостаточно. Время идет, а современные технологии вносят свой вклад во все сферы жизни. Не обошли нововведения и источники света. Современные осветительные приборы постепенно превратились в сложные многофункциональные конструкции, выполняющие несколько задач.

Светодиодные люстры с пультом управления

Это новшество уже нашло своих поклонников по всему миру. Вместо обычных ламп накаливания в этих осветительных приборах используют диоды, которые и дают свет. Светодиодные лампы позволяют существенно снизить расходы на электричество, ведь им требуется гораздо меньше напряжения. За энергосбережение светодиодной люстры отвечает трансформатор, но есть и такие инновационные модели, которые работают без него.

Пульт дистанционного управления избавляет от необходимости подходить к выключателю, ведь включить или выключить люстру, уменьшить или увеличить яркость можно, не вставая с постели. Очень популярны сегодня светодиодные люстры, меняющие цветовую гамму освещения. Доказано, что цвет играет важную роль в настроении человека, в создании атмосферы помещения. С помощью кнопки на пульте вы всегда сможете “перенастроить” атмосферу своего дома на нужный лад.

Люстра или точечные светильники: что выбрать

Сегодня самым популярным потолочным покрытием стали натяжные потолки, а они прекрасно сочетаются с точечными светильниками. Грамотно расположив их по периметру потолка, можно создать в комнате особенную стилистику. Самое главное, правильно рассчитать нужное количество. Тем не менее люстра является королевой комнаты и именно ей должна отводиться солирующая роль в освещении дома. Эффектная люстра, сочетающаяся с другими предметами в комнате, подходящая по стилю, подчеркнет вкус хозяев, придаст комнате еще больше уникальности и воздушности.

Выбирая люстру, обращайте внимание на ее длину. Так, для комнаты с низкими потолками будет неуместна люстра, которая сильно опускается вниз. А вот низкая люстра для кухни, наоборот, станет подходящим вариантом. Достаточно выбрать люстру, подходящую по цветовой гамме, и расположить ее над обеденной зоной, и ваша кухня станет одним из эффектных мест в доме.