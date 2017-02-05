Отопительные системы Висман

Отопительное оборудование является одним из самых популярных на современном рынке бытовой техники. Как результат, здесь есть также несколько брендов, которые заслуживают особое внимание. Да, их оборудование может стоять немного дороже, чем аппаратура от неизвестных производителей, но в данном случае покупатель платит за безопасность и тепло своего дома.

Фирмы, которые стоит рассматривать в процессе покупки, могут оказывать всестороннюю помощь для своих клиентов. Срок гарантийного обслуживания от них порой превышает десятилетия. Также стоит обратить внимание и на методики тестирования. Если компания торгует на международном рынке, значит, ее техника прошла сложнейшие этапы сертификации. Это лучшим образом говорит о качестве выбранного оборудования.

Если мы говорим о качественной технике для отопления, сразу стоит отметить бренд Viesmann. Эта группа компаний является один из лидеров рынка по поставке систем отопления. Производитель со штаб-квартирой в Аллендорфе (Германия) регулярно наполняет рынок инновационными разработками. Группа контролирует 27 производственных и управленческих подразделений. Это означает, что проектированием техники занимаются лучшие специалисты в 11 странах. Сейчас продукция компании доступна в 74 странах. При этом работают также 32 филиалы и 120 офисов продаж по всему миру. Как результат, фирму можно считать одним из самых известных мировых производителей отопительного оборудования.

Формат покупки оборудования также очень важен. Компания продает свою технику отдельно и в рамках комплексных систем. Первый вариант подходит для покупателей, которым необходимо покупать котлы и прочие элементы отопительной системы для замены старого оборудования.Пакетные предложения Viessmann ориентированы на закупку всей системы отопления и ее монтаж. Этот вариант подходит для клиентов, которые впервые столкнулись с выбором отопительного оборудования. Независимо от варианта покупки, техника компании находится на высочайшем уровне. Это инновационные аппараты, которые могут работать на любых источниках энергии.

В популярности Висман немалую роль сыграла правильная маркетинговая стратегия. Компания является крупным спонсором зимних видов спорта. Также логотипы производители отопительного оборудования можно встретить и в автоспорте. Как результат, миллионы людей привлекаются именно при помощи такой спонсорской работы. Впрочем, немалое влияние на продвижение бренда имеют и сами пользователи оборудования. Многие из них оставляют положительные отзывы и рекомендуют оборудование.

Дата публикации: 22.01.2016, 14:39