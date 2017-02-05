Как заменить засорены трубы водоснабжения

Если в вашем доме низкое давление воды, скорее всего, проблемы возникают из-за труб. В тех домах, где до сих пор есть старые стальные оцинкованные трубы, высока вероятность, что они проржавели и забиты ржавчиной или другими отходами. Профессиональная замена стоит дорого, поэтому, сначала нужно внимательно изучить особенности монтажных работ.

Можно ли собственными руками заменить трубы? В принципе, можно, но только если вы ранее имели опыт такой работы. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами. Часто вы можете сделать работу по подготовке к ремонту самостоятельно, но сам процесс замены все же стоит доверить профессионалам. По крайней мере, именно они в состоянии решить худшие проблемы. К тому же специалисты могут посоветовать оборудование для ремонта и произвести диагностику. Возможно, не потребуется замена всего водопровода, а нужно будет только отремонтировать его часть. Локти и горизонтальные трубы в подвале, как правило, являются главными виновниками проблем.

Если вы столкнулись с проблемами в области водоснабжения и работы канализации, сантехник на домможет приехать очень быстро. В основном специалисты вызываются в экстренном порядке. Быстро заменить оборудование такой специалист не в состоянии. Он сначала проведет полноценную диагностику, составит план работы, закупит оборудование и только после этого приступит к демонтажу старого и монтажу нового трубопровода. В случае опасной поломки сантехник на время отключить водоснабжение вашего жилья. Замена труб также происходит в отключенном состоянии и с учетом текущих параметров работы оборудования.

Замена всей сантехники действительно сложная работа. Пытаясь использовать поэтапный подход, сантехники часто делают правильное решение. Это означает, что, начиная с замены старого счетчика воды, можно перейти к следующему этапу работы и т.д. На самом деле, замена труб является только одним из этапов ремонта системы водопровода, хотя и считается основным элементов такой работы.

Заменить главный клапан, счетчик воды и трубы можно в течение одного — двух дней или нескольких недель. Срок зависит от объема работы. Если замена происходит в одном помещении, то на нее потребуется всего лишь несколько часов. Если же нужно менять трубы во всем доме, умножьте это время на количество квартир. К тому же еще несколько дней уйдет на ремонт или замену систем, которые соединяют трубы по стояку. Так что стоимость выполнения работ тут зависит исключительно от их сложности. Также на цену имеет огромное влияние тип и размер труб. Если хотите экономить – берите пластик.

Дата публикации: 05.04.2016, 14:35