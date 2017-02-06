«Группа ЛСР» возглавила ТОП-200 застройщиков России

По результатам исследования, проведенного Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА), «Группа ЛСР» в очередной раз стала лидером по объему строящейся недвижимости в России.

Исследование текущего жилищного строительства НОЗА проводила на основании проектных деклараций девелоперских компаний. В результате был сформирован ТОП-200 крупнейших застройщиков России, в котором «Группа ЛСР» заняла первое место. На 1 февраля 2017 года на долю компании приходится порядка 2,2 млн кв. м, что составляет более 2% от всего строящегося жилья в России.

«Группа ЛСР» остается лидером рынка благодаря старту новых жилых комплексов. На сегодня компания реализует несколько масштабных проектов в городах присутствия, среди которых «ЗИЛАРТ» и «ЛУЧИ» в Москве, «Мичуринский» в Екатеринбурге, «Цветной город», «Новая Охта», «Цивилизация», «Три ветра» в Санкт-Петербурге и др.

«Высокое качество наших объектов пользуются неизменным спросом. Это стимулирует компанию выводить на рынок новые крупные проекты в ключевых регионах присутствия. Мы постоянно пополняем портфель проектов интересными предложениями и продолжаем выполнять все обязательства перед нашими клиентами», – подчеркнул директор по работе с инвесторами и связям с общественностью «Группы ЛСР» Юрий Ильин.

Всего в рейтинге представлено 2755 застройщиков. По данным НОЗА, совокупный объем текущего строительства всех компаний на 1 февраля 2017 года составляет почти 107 млн кв. м жилья. При этом объем строительства ТОП-200 составляет 50% (более 53 млн кв. м) от всего текущего строительства.

Единый реестр застройщиков – уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Он включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.