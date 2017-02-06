Противовзломные окна: особенности и характеристики



Каждый человек хочет сделать свое жилище уютным и безопасным. Но владельцы частных домов, а также квартир на первых и последних этажах высоток часто подвергаются взломам и кражам. Прибираются преступники в жилье посредством окон. Поэтому эксперты рекомендуют хозяевам имущества, находящегося в «группе риска», устанавливать более надежные конструкции – противовзломные модели.



Основные характеристики противовзломных пластиковых окон: на что обратить внимание

Товары данного типа появились на рынке относительно недавно. Естественно, секрет их надежности кроется в особой конструкции. Состоят такие окна из следующих элементов:



усиленная фурнитура;



рама армированная суперпрочной системой;



стеклопакет с ударопрочным стеклом, закрепленный особым образом;



дополнительные ребра жесткости.



Основная противовзломная функция возлагается на уникальную современную фурнитуру. Это немецкая продукция ROTO NT, произведенная из титана или стали. Первый вариант считается более надежным. Относительно стеклопакета, то он закрепляется непосредственно на раме. Поэтому снять его не так просто как на обычных окнах. Прочность рамы определяется наличием армированного пояса и ребер жесткости. Эти детали позволяют готовой конструкции противостоять сильному физическому воздействию. Во время ударов нагрузка на окно распределяется равномерно, что предотвращает выпадение.

Бронированные стекла – инструмент для повышения безопасности

В простых окнах именно стекла являются «слабым звеном» при взломах. Разбить стеклопакет, состоящий даже из нескольких блоков, не составит особых проблем. Особенно в том случае, если дом находится в деревне или дачном поселке, где нет поблизости соседей.

Исключить такую вероятность способны только бронированные стекла. Купить подобные пластиковые окна в Уфе можно в специализированном магазине. Стоит отметить, что разбить противоударное стекло невозможно даже при помощи тупых, тяжелых и острых предметов. Не подвергаются они и пулям. Для того чтобы повредить бронированную поверхность, необходимо воздействовать на нее сильными ударами в течение сорока минут, на такой риск не согласится ни один грабитель. Поэтому такая система считается наиболее безопасной.

Усиленная фурнитура и ее свойства

Покупать дорогостоящие бронированные конструкции актуально не во всех случаях. Если жилье находится в относительно спокойном районе и поблизости есть соседи, то можно ограничиться специальной противовзломной фурнитурой. Согласно статистике, она помогает предотвратить несанкционированное проникновение в 90-х процентах случаев.

Характеристики противовзломной фурнитуры заключаются в следующем:



наличие затворных механизмов с цапфами грибовидной формы;



усиление петель нижнего ряда посредством уголков;



наличие замка в механизме ручки;



ответные стальные либо титановые планки;



защитная пластинка на поворотном элементе.



Ведущие производители противовзломных окон

Сегодня на рынке можно встретить профили, имеющие повышенную сопротивляемость к взломам, от различных компаний-производителей. Наиболее востребованными среди них являются следующие:



VEKA – популярный производитель на территории различных стран. Его продукция появилась на российском рынке в числе первых. Товары давно заслужили доверие покупателей, как оптимальное соотношение цены и качества;



REHAU – бренд, предлагающий продукцию максимально высокого качества. При покупке товаров данной марки стоит проявлять бдительность, так как на рынке часто встречаются подделки;



КВЕ – производитель, предпочитающий инновации. Профили этого бренда регулярно усовершенствуются и считаются на сегодняшний день одними из наиболее качественных.



Грамотный подход к выбору и установке окон – гарантия безопасности как для имущества, так и для жильцов частных домов и квартир, расположенных на первых и последних этажах.