Керамогранит Kerama Marazzi: профессионалы рекомендуют



С некоторых пор керамогранит Kerama Marazzi в Москве перестал быть редкостью, тем не менее, востребованность на него не падает. Доступным для москвичей керамогранит марки стал после открытия в Подмосковье совместного российско-итальянского производства, выпускающего отделку из керамики. Использование итальянских технологий и новейшего европейского оборудования позволяют выпускать продукцию, соответствующую европейским стандартам качества. В то же время, выпуск плитки в России позволяет купить Kerama Marazzi по доступной цене.

Керамогранит Kerama Marazzi отличается непревзойденным художественным оформлением, при этом каждая его коллекция в своем роде уникальна. Повышенная износостойкость и отличные прочностные характеристики изделий данного бренда позволили ему завоевать заслуженное признание, как среди профессионалов, работающих с отделочными материалами, так и среди пользователей, использующих керамогранит для отделки пола в помещениях жилого и общественного назначения, фасадов зданий или создания уникальных ландшафтных решений.

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, купить которую можно без лишних затрат, демонстрирует великолепные эксплуатационные качества, в том числе:

очень низкое поглощение влаги, позволяющее применять материал в местах с высоким коэффициентом влажности;

устойчивость к различным температурным режимам и их частой смене;

сохранение цвета на протяжении всего эксплуатационного срока, достигаемое окраской плитки на всю ее толщину;

гигиеничность материала, обеспечиваемая возможностью поддержания ее в чистоте, не прилагая лишних усилий.

Керамогранит Kerama Marazzi отождествляется с надежностью и функциональностью. Отдельно следует сказать о его превосходных эстетических свойствах. Приобретая Kerama Marazzi в Москве, вы становитесь владельцем плитки, над дизайном которой колдовали итальянские и российские дизайнеры, создавая настоящие шедевры. Керамогранитная плитка бренда развеивает в прах представления о том, что покрытия из данного материала однообразны и навевают скуку.

В интернет-магазине Stonelux керамогранит Kerama Marazzi представлен большим количеством коллекций, каждая их которых неповторима. В ассортименте магазина можно выбрать облицовочную плитку, искусно имитирующую мрамор, разные виды натурального камня, элитные сорта дерева, паркет, текстуру ткани и мн.др. Многие коллекции содержат удивительный декор, выполненный с высоким художественным мастерством и предоставляющий дизайнерам неограниченные возможности создания уникальных решений.

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