Ремонт ванной комнаты: как выбрать смеситель?



Выбрать сантехнику для ванной комнаты порой не так просто, как кажется. Нужно учесть целый ряд факторов, на которые неподготовленный человек едва ли обратит внимание. Значение имеют и материал, и внешний вид конструкции, и, конечно же, репутация производителя.

Самый удобный

Первое, с чем стоит определиться, это тип переключения и регулировки температуры. Популярные однорычажные модели смесителей позволяют быстро открывать и закрывать воду даже грязными руками, поэтому они идеально подходят для использования на кухне. Бывают такие конструкции шаровыми и пластинчатыми. Последние стоят дороже, но считаются более надёжными и долговечными.

Смесители для раковины в ванной комнате могут иметь и сенсорное управление. Кран в таких устройствах открывается и закрывается автоматически. Это довольно экономично: даже если вы вдруг забудете выключить воду после мытья рук, смеситель сделает это за вас.

Внутри и снаружи

Для изготовления смесителей используются различные материалы. Среди наиболее распространённых:

нержавеющая сталь. Такие устройства, как правило, имеют очень доступную цену. И, если вы будете следить за качеством воды и установите фильтр, прослужат вам не один год;

латунь. Не боится ни жёсткой, ни мягкой воды, отлично переносит перепады температуры. Смесители из латуни считаются очень надёжными, прочными и долговечными. Вот только стоят при этом недёшево;

бронза. Бронзовые конструкции не страдают от минеральных отложений и практически не подвержены коррозии. Единственный минус — высокая цена;

керамика. Смесители из этого материала выбирают люди, для которых очень важна эстетическая составляющая. Керамика — не самый прочный материал, но выглядит оригинально.

Для покрытия корпуса смесителя производители могут использовать:

хром. Самый распространённый вариант, отлично защищает конструкцию от коррозии и деформации и эффектно выглядит. Если, конечно, вовремя стирать с его поверхности мыльные разводы и отпечатки пальцев;

никель. Не боится химических и механических повреждений, но является аллергеном;

эмаль. Хорошо защищает материал от негативного воздействия жидкости и агрессивных химических сред, но подвержен механическому разрушению;

бронзу, мрамор, золото, платину и т. д. Все эти покрытия используются при изготовлении элитной сантехники.

Кому доверять?

Образец качества и надёжности — смесители шведских и немецких производителей. Хорошо себя зарекомендовали также датские и английские компании, которые уже довольно давно поставляют свою продукцию на российский рынок. Устройства китайского производства приобретать нужно с осторожностью: велика вероятность, что такая экономия обернётся лишними расходами. Смесители из Китая стоят дёшево, но быстро выходят из строя.